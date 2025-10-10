51ª Romaria de Nossa Senhora de Fátima deve reunir 10 mil fiéis em Rio Grande

Neste ano, a procissão tem como lema "Com Maria, peregrinos da esperança". Omar Freitas / Agencia RBS

No próximo domingo (12), Rio Grande irá receber a 51ª Romaria de Nossa Senhora de Fátima. Com o lema "Com Maria, peregrinos da esperança", o evento religioso deve reunir cerca de 10 mil fiéis nas ruas do município.

Segundo o arcebispo de Rio Grande, Dom Jorge Pierozan, o lema deste ano foi escolhido de forma conjunta com as dioceses de Pelotas e Bagé. Apesar disso, Pelotas não terá romaria neste domingo.

— Nossa Senhora foi uma grande peregrina, acompanhando as andanças do filho. Ela nos reporta a uma virtude católica da esperança, que não decepciona. Nós devemos ser pessoas portadoras de esperança — disse o arcebispo.

Trajeto

A romaria irá ocorrer às 9h, com saída da Casa de Formação, na rua Avenida Presidente Vargas, nº 821A. Após, os fiéis irão seguir trajeto pela Avenida Rheingantz, rua 24 de Maio e Dr. Nascimento até a chegada ao Santuário de Fátima, na rua General Canabarro, nº 401.

Além da romaria principal, a programação religiosa em homenagem a Nossa Senhora de Fátima contará com outras atividades ao longo do dia 12 de outubro.

Tradição de fé e história

O tradicional evento religioso, que integra o calendário do município, é inspirado na aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, na cidade de Fátima, em Portugal.

Em Rio Grande, pela tradição portuguesa da cidade, a procissão se consolidou com a construção da Igreja de Fátima, dedicada à santa católica.

Em 1975 o bispo Dom Frederico Didonet propôs transformar essa devoção em uma romaria oficial, dando início à Primeira Romaria Diocesana.

O evento cresceu ao longo dos anos e, em 1989, passou a ser reconhecido como Romaria Interdiocesana, integrando as dioceses de Rio Grande, Pelotas e Bagé. Desde então, a procissão costuma reunir fiéis de São José do Norte, Tavares, Santa Vitória do Palmar e Chuí, municípios que também são abrangidos pela Diocese de Rio Grande.

— Temos uma previsão de um domingo de sol e a nossa expectativa desse ano é que haja a participação de mais fiéis na nossa Romaria. O que nos motiva é que na caminhada que irá iniciar às 4h30min, no Balneário Cassino, já temos o dobro de inscritos. Esse grupo irá se unir a nós, na Presidente Vargas, até o Santuário, onde irá ocorrer a Santa Missa — destaca Dom Jorge Pierozan.

Confira a programação

No domingo, também acontece a 3ª Caminhada com Maria. A saída está marcada para as 4h30 da manhã, em frente à Paróquia Sagrada Família do Cassino, na Avenida Rio Grande.

As celebrações continuam na semana seguinte, com os festejos em honra à Nossa Senhora da Penha, realizados na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Penha, no bairro Quinta. O tríduo acontece nos dias 16, 17 e 18 de outubro, com missas às 19h.

No dia 18 de outubro, está prevista uma procissão motorizada pelas ruas do bairro, com saída às 17h30 em frente à igreja. No domingo, 19 de outubro, a programação inclui missa às 10h, seguida de procissão. Ao meio-dia, será servido almoço com cardápio composto por galeto, salsichão, massa e saladas.

O valor é de R$ 25 por pessoa. Após o almoço, será realizado um bingo com doces e salgados. As cartelas custam R$ 5, e devem ser adquiridos com a Diocese de Rio Grande.



