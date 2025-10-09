36ª Südoktoberfest começa nesta quinta-feira em São Lourenço do Sul

Programação vai até domingo repleta de atrações da cultura alemã e pomerana. Rafael Grigoletti / Südoktoberfest / Divulgação

A 36ª edição da Südoktoberfest começa nesta quinta-feira (9), em São Lourenço do Sul, e se estende até domingo (12), na Sociedade Recreativa Sete de Setembro, sede do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Sonnenschein, responsável pela organização.

Criada em 1988, a Südoktoberfest é considerada a maior e mais tradicional festa germânica da região Sul do Estado. O evento tem como objetivo preservar os costumes e tradições dos imigrantes alemães e pomeranos que ajudaram a formar a identidade cultural do município.

A festa é organizada por cerca de 600 voluntários, entre integrantes e ex-integrantes do Sonnenschein, familiares e amigos, e contribui para o fortalecimento do turismo, comércio e setor de serviços da cidade, além de gerar empregos temporários durante o período do evento.

Leia Mais Feira do Morango de Pelotas reúne 17 produtores com venda direta aos consumidores; saiba onde encontrar

Neste ano, a estrutura do parque foi ampliada e conta com mais de 8 mil metros quadrados de área coberta, dois ambientes de baile simultâneos, 12 copas e uma praça de alimentação com variedade de pratos típicos, como o tradicional rievelsback.

A Bier Haus, um dos espaços mais procurados, oferecerá chopes especiais das marcas Ralf Beer, Wolgast Bier, Heineken, Schin e Kiihl, além dos tradicionais barris da Ralf Beer, de 10 e 15 litros.

O prefeito Zelmute Marten destacou a relevância da festa para o município e para a região da Costa Doce.

— A Südoktoberfest é um dos principais eventos da agenda turística e cultural de São Lourenço do Sul. A organização, estruturada no voluntariado, é um exemplo de parceria entre poder público e comunidade — afirmou o prefeito.

A organização informou que os passaportes antecipados estão esgotados, atingindo o maior número de vendas da história da Südoktoberfest. Um lote extra será disponibilizado durante o jantar típico de abertura, nesta quinta-feira (9). Após essa data, os ingressos individuais poderão ser adquiridos diretamente na bilheteria do evento.

Valores e horários de acesso ao parque

Sexta-feira (10), a partir das 19h – R$ 50

– R$ 50 Sábado (11), das 14h às 17h – R$ 25

– R$ 25 Sábado (11), a partir das 17h – R$ 50

– R$ 50 Domingo (12), das 11h às 17h – R$ 25

– R$ 25 Domingo (12), a partir das 17h – R$ 50

Na quinta-feira (9), o acesso é restrito ao jantar de abertura e, a partir das 22h, permitido apenas para quem possui passaporte.

A programação inclui apresentações do Grupo Sonnenschein, a Mostra de Danças Alemãs, o Desfile Temático, o Concurso da Corte da 37ª Südoktoberfest, o Concurso de Chopp a Metro e os concursos de decoração de casas e estabelecimentos comerciais, que mobilizam a comunidade e os visitantes.

O evento encerra no domingo (12) com o baile de encerramento da Banda Brilha Som.



