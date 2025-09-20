Vento e granizo deixam residências destelhadas em Arroio Grande

Residências de Arroio Grande ficaram destelhadas após vento e granizo na madrugada. Divulgação / Defesa Civil de Arroio Grande

O município de Arroio Grande, no sul do Estado, foi atingido por fortes rajadas de vento e queda de granizo na noite de sexta-feira (19). Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, Adão Coelho Junior, pelo menos 15 residências ficaram destelhadas ou sem energia elétrica.

Também houve queda de postes e árvores. A ERS-602, entre Arroio Grande e Herval, chegou a ficar interrompida durante a madrugada. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente do município retiraram a árvore que bloqueava a rodovia.

Foram registrados destelhamentos tanto na área urbana quanto no distrito de Santa Isabel, na zona rural. De acordo com a CEEE-Equatorial, não houve alerta de interrupção coletiva no fornecimento de energia em Arroio Grande, apenas ocorrências pontuais.

A empresa informa que a maioria dos clientes já teve a energia restabelecida, restando casos pontuais que estão sendo atendidos pelas equipes em campo.