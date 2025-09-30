UFPel acolhe novos estudantes estrangeiros com city tour por Pelotas

Recepção de estudantes internacionais incluiu city tour. Reprodução / RBS TV

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) recebeu nove estudantes estrangeiros neste semestre, que se juntam ao programa de internacionalização da instituição. Atualmente, o programa conta com cerca de 150 alunos oriundos de países como Senegal, Congo, Angola, Cabo Verde e China.

Uma das atividades de acolhimento já realizadas foi um city tour na segunda-feira (29), com visitas a prédios históricos da cidade, incluindo o Grande Hotel, que está fechado para reformas há seis anos.

Yves Luana, geólogo e mestrando em Ciências Ambientais pela UFPel, veio do Congo para estudar e compartilhou sua motivação:

— A minha vontade de vir para o Brasil foi porque conhecia pessoas que já estavam estudando aqui. Elas falavam coisas boas sobre estudos e oportunidades. Por isso estou aqui. Estou achando legal a cidade de Pelotas — disse.

O city tour é realizado todo semestre e é aberto à comunidade. O objetivo é aproximar os estudantes internacionais dos moradores da cidade.

— Tem muitos estudantes que vêm e acabam não conhecendo se há outros africanos, outros estudantes, e acabam ficando sem essa rede de apoio. Então, conhecendo os outros estudantes que estão aqui, eles se integram e a saúde mental melhora — explicou a pedagoga da UFPel, Célia Miranda.

Célia é um exemplo dessa jornada: ela veio de Cabo Verde em 2009 como estudante internacional. A cabo-verdiana se graduou, fez especializações e hoje atua na universidade.

— Cabo Verde é um arquipélago, então sempre tem aquela coisa: ou você sai da sua cidade para estudar, ou vai para outro país. Sempre tem que sair, porque não há universidade em todas as ilhas. Eu sempre tive esse desejo: se é para ir para outra ilha estudar, então eu quero conhecer o mundo — relatou.