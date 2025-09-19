Três cidades da Zona Sul recebem recursos para obras de prevenção de enchentes

Serão destinados, ao todo, R$ 135,4 milhões para obras de drenagem e contenção de cheias. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul foram contempladas pelo governo federal com investimento para reduzir riscos de enchentes e alagamentos.

O governo federal anunciou na quinta-feira (18), a destinação de R$ 135,4 milhões para obras de drenagem em três municípios da Zona Sul do Estado: Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul. Os recursos fazem parte do novo PAC Seleções, que prioriza cidades com histórico de inundações, alagamentos e riscos hidrogeológicos.

Em Pelotas, os recursos chegam a R$ 56 milhões, destinados ao controle do escoamento das águas pluviais no Bairro Areal Fundos (Vasco Pires) e arredores. Também está prevista a recomposição da estrutura de contenção das cheias na Estrada do Engenho, de modo a manter as estruturas de proteção da cidade em uma cota mínima de mais quatro metros.

Em Rio Grande, será desenvolvido o Projeto Orla Dom Bosquinho, no valor de R$ 42,4 milhões. A iniciativa prevê obras de infraestrutura de drenagem urbana no Bairro Dom Bosquinho, região marcada por alagamentos recorrentes em períodos de chuva. O projeto contempla a reurbanização da área, melhorias no sistema de drenagem, na estrutura viária e no desenho urbano.

A intervenção abrange mais de 243 mil m² de área e 1,2 km de orla. Segundo a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, em vídeo publicado nas redes sociais, o objetivo é publicar o edital de licitação até o início de 2026.

— Agora é trabalhar no projeto executivo para que a gente possa o mais breve possível, até o início do ano que vem, estarmos colocando essa licitação na rua.

Já em São Lourenço do Sul, o investimento será de R$ 37 milhões para a implantação de um sistema de drenagem urbana sustentável. O objetivo é melhorar a capacidade de escoamento da água e reduzir os impactos das enchentes que afetam o município.

Para acessar os recursos do PAC Seleções, os municípios precisam atender a requisitos técnicos, como apresentar risco hidrogeológico, possuir mais de 500 pessoas vivendo em áreas de risco ou registrar, em eventos de inundações e enxurradas, mais de 5 mil desalojados e desabrigados.

O Novo PAC Seleções para drenagem urbana e contenção de encostas abrange 235 municípios no Brasil, com investimento total de R$ 11,7 bilhões. Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).