Projeto da ponte entre Rio Grande e São José do Norte avança, e primeiro contrato pode ser assinado em outubro

Atualmente, 4 mil pessoas utilizam lanchas diariamente para o deslocamento entre os municípios. Jorgito Santos / Grupo RBS

Após 40 anos de espera, o projeto de ligar Rio Grande e São José do Norte com uma ponte está avançando. Em entrevista a GZH Zona Sul, o deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT) disse que a expectativa é de que em outubro seja assinado o contrato entre o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) e a Nova Engenharia, empresa de Santa Catarina que venceu o processo licitatório para fazer o projeto da ponte.

Após a oficialização, a empresa tem dois anos para definir qual será o tipo de ponte e a localização adequada (entenda abaixo). De acordo com o Dnit, "o prazo pode ser alterado a depender das entregas da empresa contratada bem como das análises" e exigências do próprio órgão. Se respeitada a data limite, o projeto será finalizado no final de 2027.

Com a proposta concluída, uma nova licitação será aberta para escolher uma empreiteira para executar a obra. O orçamento para a construção depende do tipo de ponte, localização e demais fatores que serão determinados no projeto.

Possibilidades de construção

Um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), aprovado em abril de 2025, estabeleceu três possibilidades de construção de pontes e uma de um túnel. A Nova Engenharia, que venceu a licitação com um orçamento de R$ 7.594.348,78, vai estabelecer qual dos seis é o ideal.

Há ainda uma alternativa que prevê a construção de novos atracadouros de balsas e lanchas para que o tráfego de veículos no entorno das hidroviárias seja fora da zona urbana. Nesse mesmo sentido, outra possibilidade sugere somente a manutenção desses serviços nos próximos 20 anos, mas com a ampliação das frotas atuais.

O Dnit não quis se manifestar sobre o processo antes da entrega dos documentos pela empresa. A Nova Engenharia também só irá se manifestar após a assinatura.

Trajeto em lanchas e balsa leva meia hora

A travessia a seco entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte é um sonho alimentado há quatro décadas na Região Sul. As duas cidades estão separadas por uma faixa de cinco quilômetros de água.

Diariamente, 4 mil pessoas utilizam as lanchas e 500 veículos circulam com as balsas entre as duas cidades — a alternativa por terra seria ir até Porto Alegre pela BR-101 e retornar, o que levaria mais de 10 horas de viagem. O valor da tarifa para os passageiros atualmente é de R$ 6,50. Já a passagem dos veículos varia entre R$ 50 e R$ 500, a depender do tamanho do carro.

— Eu sou estudante de Direito em Rio Grande e preciso ir quase todos os dias até a cidade. Somando ida e volta, ficamos uma hora sentados, além do gasto. Os 30 minutos que ganharíamos utilizando uma ponte seriam de ouro. É um sonho — diz Fernando Costamilan, morador de São José do Norte.

— Eu nunca vi um projeto tão avançado como está — completa.

Quatro décadas de espera

A proposta de uma travessia a seco entre Rio Grande e São José do Norte surgiu em 1972, com Denis Lawson. Entre 1981 e 2002, foram criados os primeiros projetos de ponte e túnel, que logo foram descartados pelo impacto no Porto de Rio Grande. As discussões que correm até hoje foram oficializadas em 2013 a partir da licitação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), que foi aprovado somente em 2023.

Na década de 1980, proposta era para construção de túnel. Jair Rizzo / Arquivo pessoal

Com a criação da Associação Pró-Ponte em 2021 e a inclusão no PAC em 2023, o projeto recebeu R$ 10,3 milhões para avançar. Em 2025, o Dnit abriu edital, e a Nova Engenharia apresentou a proposta mais barata, de R$ 7,5 milhões. A assinatura deve ocorrer ainda neste ano, com prazo de dois anos para a execução do projeto de engenharia da ponte.

Ao longo desses anos Jair Rizzo, presidente da Associação Pró-Ponte e coordenador da Comissão Regional Pró-Ponte, participou de todos esses movimentos.

— Eu nunca me senti desesperançoso. Demos uma pausa entre 2003 e 2013, porque focamos em outra pauta importante para a região de São José do Norte, mas nunca desisti. No início nos tacharam como loucos e hoje estamos vendo o projeto se concretizar. Foram muitas idas a Brasília, audiências públicas em diversas cidades que serão impactadas, apresentação de projetos e pedidos por voz política para que saísse do papel e do imaginário — disse.

Linha do tempo

Projeto de 2002 previa um túnel e uma ponte entre as duas cidades. Joanna Manhago / Grupo RBS

1972 - Denis Lawson, então presidente da Câmara de Comércio do Rio Grande, começa a falar sobre a possibilidade de unir as duas cidades do sul do Estado através de uma travessia a seco.

1981 - Elaboração do primeiro projeto de travessia. A empresa Christiani-Nielsen propôs um túnel submerso, que não foi aprovado pelo risco de impacto no Porto de Rio Grande.

16 Agosto de 2001 - foi realizada a primeira audiência pública na Câmara de Vereadores sobre a travessia a seco entre as duas cidades.

Abril de 2002 - O Ministério dos Transportes apresenta um segundo projeto de túnel e ponte.

2003 - O projeto foi contestado pelas autoridades do Sul do RS, devido à localização da construção da ponte. A estrutura seria construída nas proximidades do terminal de contêineres, o que prejudicaria a circulação de navios no canal de acesso ao Porto de Rio Grande.

2013 - Foi licitado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), a Ecoplan Engenharia foi a empresa vencedora.

Entre 2016 e 2019 - Houve um hiato na elaboração do EVTEA.

2021 - Foi instituída a Associação Pró-Ponte Rio Grande/São José do Norte

Abril de 2023 - Aprovação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental

Julho de 2023 - Projeto foi aprovado no PAC Projetos. O valor de R$ 10.332.447,33 foi disponibilizado para a elaboração do projeto básico e executivo da travessia a seco.

Março de 2025 - Dnit abriu o edital para contratar a empresa que seria a responsável por executar o projeto básico e executivo da travessia a seco.

Abril de 2025 - Dnit apresentou seis propostas de projetos de travessias que serão analisadas pela empresa vencedora do processo licitatório.

Maio de 2025 - A empresa Nova Engenharia apresentou a proposta mais barata para a execução do projeto, no valor de R$ 7.594.348,78.

2025 - A expectativa é de que ainda neste ano seja realizada a assinatura com a Nova Engenharia, que terá 726 dias, aproximadamente dois anos, para executar o projeto.