Símbolo da indústria têxtil de Rio Grande, Cassino dos Mestres deve passar por restauro

O prédio do Cassino dos Mestres, um dos símbolos da indústria têxtil de Rio Grande, deve passar por um processo de reestruturação nos próximos meses. Desde 2009 sob responsabilidade do município, o prédio enfrenta problemas estruturais e atualmente encontra-se em ruínas.

Em 2023, a Justiça condenou a prefeitura a apresentar um novo projeto executivo do restauro em até um ano e iniciar as obras em no máximo três anos, sob pena de multa.

— A condenação judicial obriga o município a elaborar o projeto executivo e iniciar as obras dentro dos prazos estabelecidos. Além disso, medidas emergenciais como escoramento das estruturas, isolamento da área e vigilância permanente foram indicadas para evitar o colapso total — explica o promotor de Justiça José Alexandre Zachia Alan.

Desde 2020, o local possui um projeto de restauro aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE). No entanto, o custo estimado em R$ 10 milhões inviabilizou a execução da obra até o momento.

Diante do impasse financeiro, a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação trabalha agora em uma nova proposta, que será encaminhada ao Ministério Público. Segundo o secretário Glauber Gonçalves, o objetivo é iniciar as obras dentro de 24 meses.

— O projeto atual trata de uma reconstrução. O que estamos propondo é uma recuperação do que está em ruínas, de forma a congelar esse artefato para mantê-lo seguro ao longo do tempo futuro, sem impacto no valor histórico e cultural existente. Nas áreas internas, faremos um tipo de vedação utilizando outra tecnologia construtiva, do tipo estruturas de aço e vidro — explica.

A proposta prevê a instalação de uma caixa de vidro no interior do prédio, funcionando como um museu e mantendo o histórico do local. Após a reestruturação, o prédio será transformado em espaço público para atividades culturais.

O custo do novo projeto deve ser 40% menor que o orçamento de R$ 10 milhões da proposta anteriormente aprovada.

— A alternativa que está sendo estudada deve demandar algo em torno de 40 a 50% desse valor inicial. Mas o valor da obra somente pode ser conhecido após o projeto ter sido concluído — explica o secretário Glauber Gonçalves.

A nova proposta deve passar por avaliação do Ministério Público. Se tiver todos os trâmites iniciais aprovados, o cronograma prevê que o edital de licitação da obra deve ser publicado em 2026.

Enquanto o novo projeto não sai do papel, a prefeitura afirma que estão sendo realizadas ações de limpeza, escoramento do prédio e reforço da segurança no local, devido aos registros de invasões no prédio.

Ícone do passado industrial de Rio Grande

Em 1919, o edifício passou a sediar a Sociedade Mutualidade, fundada em 1881 e mantida pelos próprios trabalhadores da fábrica. Silvia Sannes / Arquivo

Construído em 1911 pelo arquiteto Theodor Wiederspahn, o Cassino dos Mestres integra o complexo da antiga Fábrica Rheingantz, considerada um dos maiores marcos da industrialização no sul do país. O prédio foi pensado para ser espaço de lazer e moradia dos mestres da fábrica, muitos deles imigrantes europeus.

— A construção desse prédio está contextualizada em um momento em que a Rheingantz estava fazendo uma série de ampliações de outras edificações e nesse momento de expansão, foi pensada a construção de um lugar para que inicialmente atendesse os mestres estrangeiros que vinham até Rio Grande. Eles eram o mais alto escalão dos funcionários da Rheingantz — explica a doutora em história e professora da UFRGS, Olivia Nery.

Em 1919, o edifício passou a sediar a Sociedade Mutualidade, fundada em 1881 e mantida pelos próprios trabalhadores, que oferecia benefícios assistenciais aos trabalhadores. Nos anos 1950, o prédio também funcionou como cooperativa, permitindo que os empregados adquirissem produtos com desconto em folha de pagamento.

A Sociedade foi encerrada em 1967, e com o fechamento da fábrica no final dos anos 1990, o prédio ficou abandonado. Apesar de diversas iniciativas de preservação ao longo dos anos, o imóvel continuou a se deteriorar.

Em 2011, o local foi atingido por um incêndio. Em 2012, todo o complexo Rheingantz foi tombado como patrimônio histórico. Em 2024, o prédio sofreu novo incêndio.

— É difícil manter essas edificações em pé, mesmo que sejam tombadas, porque faltam recursos para fazer todas as ações necessárias para o restauro. (O Cassino dos Mestres) é um dos prédios mais marcantes e importantes do complexo, de grande importância histórica, memorial e afetiva — reforça Olivia Nery, que coordena o projeto Caminho Fabril: patrimônio industrial da cidade do Rio Grande.

