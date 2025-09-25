Saiba como solicitar a unificação da conta de água e da taxa do lixo em Pelotas

Acordo entre o Ministério Público e Sanep voltou a permitir, apenas com a autorização do consumidor, o pagamento das contas um único boleto. Igor Islabão / Grupo RBS

Após acordo com o Ministério Público, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) voltou a ser autorizado a emitir um único boleto com a cobrança da conta de água e da taxa de lixo.

Leia Mais Entenda a polêmica envolvendo a Turma Especial de Medicina Veterinária da UFPel

No entanto, a unificação só será possível mediante autorização expressa do usuário. Por padrão, as faturas continuarão sendo emitidas com códigos de barras separados, conforme decisão judicial de 23 de julho deste ano.

Na ocasião, a Justiça havia concedido liminar determinando a separação das cobranças, após ação civil pública apontar possível prática de venda casada. A cobrança conjunta estava em vigor desde junho de 2017.

Como solicitar a unificação

O pedido para unificar as contas pode ser feito presencialmente na sede do Sanep, localizada na rua Félix da Cunha, 653, ou pelos canais:

- E-mail: sanep.cliente@pelotas.rs.gov.br

- WhatsApp: (53) 98428-0008

Leia Mais Expofeira de Pelotas inicia em outubro com foco na inovação

O atendimento funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e nas sextas-feiras, das 8h às 14h.



