Saiba como estão os preparativos para a 51ª Feira do Livro de Pelotas

Praça Coronel Pedro Osório vai receber mais de 90 autores a partir de 30 de outubro. Divulgação / Feira do Livro de Pelotas

A 51ª Feira do Livro de Pelotas começa no dia 30 de outubro, na Praça Coronel Pedro Osório. Mais de 90 autores já confirmaram presença em apresentações e sessões de autógrafos. De acordo com a organizadora, Theia Bender, a programação dos 18 dias de atividades está em fase final e deve ser divulgada em breve.

Nesta edição, a Câmara Pelotense do Livro, realizadora da feira, já confirmou a presença de Ilana Casoy, autora de Bom Dia, Verônica e Serial Killers Made in Brazil, e Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado.

Para o presidente da Câmara Pelotense do Livro, Carlos André de Souza, a presença de autores renomados atrai público também de municípios vizinhos e reforça a credibilidade do evento.

— A ideia é justamente oferecer cada vez mais motivos para que as pessoas venham à feira, fazendo com que o leitor procure o evento em busca do autógrafo do seu autor preferido.

O escritor e geógrafo Itamar Vieira Junior, vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos, tem participação confirmada para o dia 2 de novembro, às 19h.

Já a escritora, roteirista e criminóloga Ilana Casoy participa da feira no dia 8 de novembro em um encontro que inclui sessão de autógrafos e uma roda de conversa com leitores sobre literatura true crime.

Duas patronas

Pela primeira vez, a Feira do Livro de Pelotas contará com duas patronas na edição de 2025.

Alexia Porto, de 19 anos, é a patrona mais jovem da história da Feira do Livro de Pelotas. Começou a escrever aos oito anos de idade e publicou seu primeiro livro de poesias aos 14 anos.

Ela também mantém um perfil nas redes sociais, “Vivendo a Escrita”, onde divulga textos e vídeos com declamações. Em 2024, lançou O que os Pássaros me contaram.

Alexia diz que a oportunidade de compartilhar a experiência com outra patrona é um grande reconhecimento em sua trajetória, e possibilita uma troca de cultura capaz de motivar as pessoas.

— Eu me sinto extremamente honrada por estar participando dessa Feira do Livro e ter esse reconhecimento. Sempre digo que a poesia faz parte de mim, e eu amo compartilhar ela com o mundo para que os leitores também consigam se inspirar e fazer parte disso.

Escritora deste a infância e cronista de jornais há mais de 20 anos, Maria Alice Estrella, se disse emocionada e surpresa com o convite para ser patrona da feira.

— Eu tenho uma relação muito íntima com a Feira do Livro. Eu li em voz alta o convite, para evitar chorar, mas as lágrimas estavam penduradas. Aí, eu disse, "meu Deus, que coisa, eu não imaginava isso".

Após o convite para ser patrona da Feira do Livro, Maria Alice decidiu reunir parte de sua produção literária em um novo livro. Intitulado Mágica Presença, a obra inclui 45 crônicas do cotidiano, escritas para diferentes públicos.

— O Mágica Presença é a mágica presença das palavras. Agora eu me sinto como se tivesse um filho caçula recém-nascido, e já tenho outro em projeto — revela a escritora.

Preparativos para a feira

De acordo com a organizadora, Theia Bender, a montagem das estruturas deve começar entre os dias 15 e 20 de outubro, com previsão de que os estandes estejam prontos uma semana antes da abertura.

Leia Mais Iphan libera R$ 5 milhões para restauração e modernização do prédio que irá abrigar o Museu da Cidade de Pelotas

— Depois que as estruturas estiverem prontas, entra toda a parte elétrica e a montagem em si. Só então começa a etapa seguinte. A ideia é que os expositores e demais participantes possam começar a se instalar cerca de uma semana antes da feira.



