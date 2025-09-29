Geral

Festa da literatura
Notícia

Saiba como estão os preparativos para a 51ª Feira do Livro de Pelotas

Ilana Casoy e Itamar Vieira Junior estão confirmados; a montagem das estruturas deve começar entre os dias 15 e 20 de outubro

Gabriel Veríssimo

