Evento itinerante Ruas de Lazer movimenta bairro de Pelotas

Público aproveitou os espaços. Ígor Islabao / Grupo RBS

A comunidade do bairro Simões Lopes, em Pelotas, aproveitou a tarde deste domingo (28) na 20ª edição do evento itinerante Ruas de Lazer. A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura de Pelotas e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Todas atividades oferecidas são gratuitas.

A rua Saturnino de Brito ficou lotada de pessoas que aproveitaram os espaços de convivência, cultura, esporte e diversão.

Para o secretário de Lazer, Esporte e Juventude, Fabiano Ornel, o evento prioriza bairros e grandes avenidas da cidade e vem crescendo de forma surpreendente.

— É um momento em que a gente consegue ter mais integração entre o poder público e a população. É algo que nos motiva cada vez mais a continuarmos fazendo esse tipo de ação — afirma.

O Ruas de Lazer contou com várias atividades para as crianças como cama elástica, tênis de mesa, mini quadra de basquete entre outras atividades.

Os adultos também aproveitaram várias atividades oferecidas por parceiros e pela prefeitura, além de apresentações musicais com o grupo Os Pagodes que tu Gosta, o projeto Encontros no Choro e o grupo de samba Aruanda.