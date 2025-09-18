Rodoviária de Pelotas perde 35% dos passageiros e busca alternativas para trazer público de volta

A Rodoviária de Pelotas teve uma queda de 35% na movimentação de passageiros entre 2018 e 2025. Em 2018, em média 90 mil pessoas compravam passagens no local por mês. Em 2020, com a pandemia de covid-19, a média mensal despencou para 41 mil passageiros e o patamar anterior nunca foi retomado na movimentação das 27 linhas intermunicipais oferecidas. Atualmente, são 58 mil usuários mensais, segundo dados da Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel).

Além da queda de passageiros, a rodoviária também vê o esvaziamento do prédio, com cada vez menos espaços locados no centro comercial.

Como é ocupação atual da rodoviária

Entrando no prédio, pelo primeiro piso, estão os guichês para a compra de passagens, a sala de embarque, as lancherias e os banheiros. Quase todos os serviços oferecidos no terminal se concentram no térreo, onde 26 das 28 unidades comerciais disponíveis estão ocupadas.

No segundo andar, há problemas estruturais, como infiltrações no teto, e poucos estabelecimentos abertos à disposição do público.

Segundo a Eterpel, o centro comercial do segundo andar conta com 27 espaços, sendo que 17 estão ocupados. No entanto, a reportagem esteve no local e identificou quatro lojas em funcionamento.

O restante do segundo andar é ocupado com documentos do arquivo geral da prefeitura.

Andares superiores estão sem utilização. Ígor Islabão / Grupo RBS

O terceiro, o quarto e o quinto pavimentos estão sem uso nesse momento. A Secretaria de Segurança Pública desocupou em abril o terceiro andar por falta de infraestrutura.

Passageiros apontam falta de estabelecimentos comerciais

Enquanto esperava o ônibus para Pedro Osório, a cozinheira Pamela Peres observou que a rodoviária precisa de mais atrativos para não perder ainda mais passageiros para os aplicativos de carona:

— Sou super bem atendida. Só acho que os horários, depois da pandemia, diminuíram bastante. Lá em cima, tinha mais lojas. E isso diminui também a procura das pessoas pelo ônibus.

O servente de pedreiro Tiago Ferreira opina que é preciso se espelhar no que a própria rodoviária já foi para as pessoas voltarem a frequentar cotidianamente o local.

— A rodoviária aqui já foi boa. Tinha brinquedo, tinha um monte de coisas. Os pedalinhos para andar ali no lago. Não tem mais nada aqui. Até o guichê mudou, botaram ali no meio uma coisinha pequenininha.

Problemas financeiros

Além de ter menos pessoas utilizando os ônibus, a Eterpel justifica a falta de investimento atual pela ausência de recursos. Segundo a empresa, o ano de 2025 começou com um passivo superior a R$ 3 milhões em dívidas acumuladas, incluindo processos trabalhistas. Do valor das passagens, 11% ficam com a rodoviária, sendo que 3% são repassados ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul (Daer).

É necessário nós, pelo menos, sairmos de 2000 para 2025 AFRÂNIO ÁVILA DA SILVA Diretor-presidente da Eterpel

O diretor-presidente da Eterpel, Afrânio Ávila da Silva, admite que a rodoviária necessita de novas tecnologias para facilitar, principalmente, a venda de passagens. Apenas neste ano a empresa começou a aceitar pagamentos por pix.

— Nós precisamos trazer o autoatendimento para a rodoviária. Nós precisamos comercializar as passagens através do nosso site. A gente vai fazer isso com muita responsabilidade — afirma Silva — É necessário nós, pelo menos, sairmos de 2000 para 2025 — completa.

Além disso, para tentar amenizar os problemas orçamentários, a Eterpel afirma que reduziu pela metade os cargos de direção da empresa para destinar mais recursos para manutenção do terminal.

A empresa também busca fazer uma nova licitação para os aluguéis de espaços comerciais no local, mas ainda sem data para lançamento.

Gestão planeja volta dos pedalinhos

Parte da memória afetiva dos pelotenses, a rodoviária funciona no atual local desde 1984. Antes, ficava na esquina das ruas Marechal Deodoro e Lobo da Costa, no centro da cidade.

O píer do pedalinho lembrado por Tiago e Pamela não existe mais e restam apenas resquícios da estrutura onde as famílias costumavam fazer passeios.

Local de saída do pedalinho. Ígor Islabão / Grupo RBS

O diretor-presidente afirma que a gestão quer trazer a atração de volta, junto com a revitalização dos espaços ao ar livre e a criação de pistas de caminhada.

Terminal fica em área de 9 hectares com praças abertas ao público. Ígor Islabão / Grupo RBS

— A gente quer transformar em uma coisa importante. Seria numa parceria público-privada. Hoje, pela situação econômica que nós encontramos, é claro que não teria condições de bancar os pedalinhos. Mas quem sabe trazer uma empresa — afirma.

Na ilha do lago, a antiga pracinha passa por melhorias. Os brinquedos estão sendo reformados.

"Minizoo" tem capivaras, patos e tartarugas

As praças e lagos da rodoviária abrigam patos, gansos, tartarugas e outras espécies que escolheram o local como habitat. Não se trata de um zoológico, mas chama a atenção de quem passa pela área de 9 hectares do terminal. O local também é lar para duas capivaras, que são cuidadas e alimentadas pela equipe da Eterpel.

O que diz o Daer?

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pela cessão da rodoviária, informou que o contrato com a Eterpel vai vigorar atéque a empresa desista de prestar o serviço, ou que haja uma nova licitação - o que não tem previsão de acontecer.

As ocupações dos outros andares do prédio e do entorno da Estação Rodoviária de Pelotas não são parte da concessão e, portanto, não fazem parte das fiscalizações do Daer.

Prédio da rodoviária foi inaugurado na década de 1980. Eterpel / Divulgação

O Daer afirma que a rodoviária passou por melhorias operacionais a partir de 2018, com qualificação no atendimento aos usuários, reforma de banheiros, guichês e salas de espera. Em atendimento às necessidades de acessibilidade do espaço, a concessionária providenciou a realocação no piso térreo de toda a operação da rodoviária.