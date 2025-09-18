Geral

58 mil passageiros mensais
Notícia

Rodoviária de Pelotas perde 35% dos passageiros e busca alternativas para trazer público de volta

Com faturamento em queda e a maior parte do prédio desocupada, administração aposta em revitalização do espaço para viajantes e visitantes

Igor Islabão

Repórter

