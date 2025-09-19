Restauração do assoalho da Catedral São Francisco de Paula é entregue em Pelotas

Novo piso utiliza madeiras de grápia e ipê respeitando as técnicas originais do assoalho. Carlos Queiroz / QZ7 Filmes

O restauro do assoalho da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula foi entregue à comunidade de Pelotas no final da tarde desta sexta-feira (19). A obra envolveu de forma direta 30 profissionais e contemplou uma área de 690 metros quadrados.

O novo piso utiliza madeiras de grápia e ipê, respeitando as técnicas originais do assoalho do templo. A última intervenção feita no piso ocorreu na década de 1930.

— Essa etapa, para mim, foi a mais significativa, porque é a que teve maior envolvimento da comunidade, porque nós executamos a obra com a Catedral aberta — conta a arquiteta Simone Neutzling.

Segundo Simone, o contato direto entre os trabalhadores da equipe e a comunidade foi uma troca importante no processo.

— Muito gratificante para todos, inclusive para a equipe de obras, os trabalhadores, os pedreiros, carpinteiros, que puderam ter um contato direto com a comunidade, e eles mesmos explicando a importância desse processo de preservação — relata.

O piso original e o contrapiso foram removidos. Foi feito o nivelamento da base, execução de redes elétricas, ventilação mecânica, impermeabilização química e mecânica, além da instalação e acabamento do novo assoalho.

Descoberta original

Em frente ao Altar Mor, foi utilizado madeiramento restaurado do assoalho existente anteriormente, marcando o lugar do antigo altar do templo. Foi aberta uma prospecção arqueológica durante os trabalhos onde foi possível visualizar as estruturas em tijolos maciços.

— Agora isso vai ficar bem visível, para que todos possam ver os fundamentos, as bases originais da primeira igreja dedicada a São Francisco de Paula — afirma o pároco da Catedral de Pelotas, Wilson Fernandes.