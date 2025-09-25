Programação do Acampamento Farroupilha inicia no Cassino nesta quinta-feira 

A programação irá encerrar com o desfile dos cavalarianos no domingo (28), na Avenida Rio Grande. Renan Mattos / Agencia RBS

A abertura oficial dos festejos tradicionalistas na 5ª edição Acampamento Farroupilha do Balneário Cassino acontece nesta quinta-feira (25).

A cerimônia de abertura, com show dos artistas Alexandre Taveira e Angelo Schenque está marcada para às 20h, no Camping Cassino. O público pode acessar o local a partir das 18h.

Ao todo, 20 entidades da 6ª Região Tradicionalista estão envolvidas no evento. Neste ano, a programação conta com oficinas, apresentações de invernadas, bailes e diversos shows tradicionalistas.

A chama crioula permanecerá acesa no acampamento farroupilha do Balneário Cassino até o desfile dos cavalarianos, que ocorrerá na Avenida Rio Grande, no próximo domingo (28).

— Desde o dia 11 de setembro, podemos ver a presença de todos os piquetes e entidades tradicionalistas nos momentos de celebração da cultura gaúcha. Cada desfile que tivemos até agora contamos com grande número de cavalarianos e um grande público — comenta a 2ª Prenda da 6ª Região Tradicionalista, Ana Julia Avila.

Leia Mais Expofeira de Pelotas inicia em outubro com foco na inovação

Leia Mais Agroindústrias da Zona Sul poderão vender produtos de origem animal em todo o Brasil

Durante os festejos farroupilhas, a expectativa da Secretaria de Município do Cassino é de que o balneário receba um público adicional de 30 mil pessoas.

— Nós temos aproximadamente, 50 a 55 mil moradores fixos no Cassino. Com o evento do acampamento farroupilha, deveremos ter um movimento de 80 mil pessoas no Balneário ao longo desses dias — afirma o secretário Miguel Satt.

Confira a programação completa

Quinta-feira – 25/09

14h – Oficina de Contos, Causos e Lendas (inscrições antecipadas)

18h – Abertura dos portões

20h – Abertura oficial com participação de Alexandre Taveira e Ângelo Schenque

21h30 – Show com o grupo Meia Canha

Sexta-feira – 26/09

14h – Oficina de Dança

18h – Abertura dos portões

20h – Show com Natália Guastuci & Amigos

21h30 – Bailanta em Dose Dupla com Bagé & Banda

Sábado – 27/09

14h – Abertura dos portões

– Apresentação de Invernadas

– Mateada Rádio Cultura FM

17h – Show Razão Gaúcha

19h30 – Show Cleiton Colares & Grupo Cordionasso

22h – Baile do Piquete Redomão (entrada com ingresso)