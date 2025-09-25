Programação do Acampamento Farroupilha inicia no Cassino nesta quinta-feira 

A abertura oficial dos festejos tradicionalistas na 5ª edição Acampamento Farroupilha do Balneário Cassino acontece nesta quinta-feira (25).
A cerimônia de abertura, com show dos artistas Alexandre Taveira e Angelo Schenque está marcada para às 20h, no Camping Cassino. O público pode acessar o local a partir das 18h.
Ao todo, 20 entidades da 6ª Região Tradicionalista estão envolvidas no evento. Neste ano, a programação conta com oficinas, apresentações de invernadas, bailes e diversos shows tradicionalistas.
A chama crioula permanecerá acesa no acampamento farroupilha do Balneário Cassino até o desfile dos cavalarianos, que ocorrerá na Avenida Rio Grande, no próximo domingo (28).
— Desde o dia 11 de setembro, podemos ver a presença de todos os piquetes e entidades tradicionalistas nos momentos de celebração da cultura gaúcha. Cada desfile que tivemos até agora contamos com grande número de cavalarianos e um grande público — comenta a 2ª Prenda da 6ª Região Tradicionalista, Ana Julia Avila.
Durante os festejos farroupilhas, a expectativa da Secretaria de Município do Cassino é de que o balneário receba um público adicional de 30 mil pessoas.
— Nós temos aproximadamente, 50 a 55 mil moradores fixos no Cassino. Com o evento do acampamento farroupilha, deveremos ter um movimento de 80 mil pessoas no Balneário ao longo desses dias — afirma o secretário Miguel Satt.
Confira a programação completa
Quinta-feira – 25/09
14h – Oficina de Contos, Causos e Lendas (inscrições antecipadas)
18h – Abertura dos portões
20h – Abertura oficial com participação de Alexandre Taveira e Ângelo Schenque
21h30 – Show com o grupo Meia Canha
Sexta-feira – 26/09
14h – Oficina de Dança
18h – Abertura dos portões
20h – Show com Natália Guastuci & Amigos
21h30 – Bailanta em Dose Dupla com Bagé & Banda
Sábado – 27/09
14h – Abertura dos portões
– Apresentação de Invernadas
– Mateada Rádio Cultura FM
17h – Show Razão Gaúcha
19h30 – Show Cleiton Colares & Grupo Cordionasso
22h – Baile do Piquete Redomão (entrada com ingresso)
Domingo – 28/09
10h – Desfile Farroupilha do Cassino (Avenida Rio Grande)
– Abertura dos portões
– Mateada
15h – Show Rodrigo Rezende & Grupo
16h30 – Show Estilo Gaúcho
18h – Show Jeito de Galpão