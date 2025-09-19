Primeiro Centro de Justiça é inaugurado em Santa Vitória do Palmar

Autoridades participaram do lançamento nesta sexta-feira. Renan Santos / Grupo RBS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) inaugurou nesta sexta-feira (19), em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, o primeiro Centro Integrado de Justiça. O objetivo é reunir em um único local todos os Tribunais de Justiça do Estado: Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral, além de outros órgãos, como Ministério Público e Defensoria Pública.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, participou da solenidade e elogiou a iniciativa da Justiça gaúcha:

— Esse é um projeto piloto exemplar para o país e que deve ser universalizado. Eu vim aqui para prestigiar, valorizar e dar visibilidade a essa ideia original nascida aqui no Rio Grande do Sul e que eu acho que deve ser espalhada pelo país, porque otimiza custos e facilita a vida dos cidadãos.

O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, ressaltou a importância do atendimento integrado:

— A população poderá usufruir de todos os serviços públicos que digam respeito à Justiça de maneira centralizada em nível estadual e federal, com a presença conjunta dos Tribunais de Justiça, das regionais Federal e do Trabalho da 4ª Região, e do Eleitoral. A Justiça, mesmo com seus segmentos distintos, é uma só no atendimento à sociedade — disse.

Segundo o presidente do TJRS, o propósito é levar a iniciativa para outros municípios gaúchos. A expansão dependerá da adequação dos espaços físicos:

— Existe já um plano feito por um grupo de trabalho interinstitucional onde as próximas construções e reformas já serão adequadas para atender o Centro de Justiça — explicou.

O que é o Centro de Justiça

O Centro de Justiça é uma iniciativa inédita do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e visa agregar em um único local todos os tribunais e serviços do sistema de Justiça.

Em Santa Vitória do Palmar, a mudança para o novo endereço deve gerar uma economia mensal de cerca de R$ 30 mil. A segunda unidade será em Eldorado do Sul, mas ainda não há uma data prevista para inauguração.