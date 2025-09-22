Primavera começa com calor acima da média e pouca chuva na Zona Sul

Primeiro dia de primavera foi de céu nublado na região. Igor Islabão / Grupo RBS

A primavera começou nesta segunda-feira (22) com mudanças no clima. Na Zona Sul do Estado, a estação será marcada por temperaturas mais altas do que o normal e chuva em volume próximo ou abaixo da média histórica, segundo a meteorologista Carina Padilha, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMET) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Nos próximos dias, há previsão de queda nas temperaturas, mas os valores não devem ser tão baixos quanto os registrados no inverno. Já a partir da primeira semana de outubro, a tendência é de calor mais intenso e dias consecutivos com marcas acima da média para esta época do ano.

No que diz respeito à chuva, a expectativa é de precipitações mais fracas. A meteorologista explica que a primavera costuma ter instabilidade associada a frentes frias e centros de baixa pressão, mas de forma menos intensa do que no inverno. Apesar disso, eventos isolados de maior impacto não estão descartados.

— A primavera apresenta uma transição, em alguns dias com características mais parecidas com o inverno e outros mais próximos ao verão — explica.

Impactos no campo

O CPPMET alerta para os produtores de cultivos de verão, que podem enfrentar dificuldades caso a redução da chuva se prolongue. Embora o cenário atual não indique volumes muito baixos, o risco cresce com a proximidade do verão, período em que a influência do fenômeno La Niña pode se confirmar.

La Niña

Atualmente, as condições do oceano Pacífico Equatorial estão neutras, mas os modelos indicam uma transição para resfriamento das águas, o que caracterizaria a formação do La Niña.

— Esse fenômeno costuma influenciar as condições meteorológicas no Rio Grande do Sul, favorecendo chuvas abaixo da média tanto nos últimos meses do ano como no verão — destaca Padilha.



