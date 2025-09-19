Presidente do STF inaugura projeto pioneiro na Zona Sul do Estado

A iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reúne diferentes órgãos do poder judiciário no mesmo local. Andressa Anholete / STF/Divulgação

O município de Santa Vitória do Palmar recebe nesta sexta-feira (19), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Roberto Barroso, para a inauguração do primeiro Centro de Justiça integrado do país.

O objetivo é reunir diferentes órgãos do poder judiciário no mesmo local, facilitando o acesso desses serviços à população. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e deve servir de modelo para futuros centros.

O novo espaço contará com a presença de todos os tribunais sediados no Estado: Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, e Justiça Eleitoral, além do Ministério Público e das Defensorias Públicas.

A cerimônia de inauguração acontece nesta manhã. Além do ministro do Supremo, a cerimônia contará com a presença do governador Eduardo Leite e do presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto.

A ideia de integração ganhou força em Estrela após as enchentes de 2024. Na época, a Justiça Estadual passou a dividir espaço com a Justiça do Trabalho no Foro Trabalhista do município. Essa experiência serviu de inspiração para o modelo que agora será consolidado em Santa Vitória do Palmar.

Segundo a colunista de GZH, Rosane de Oliveira, já está previsto para o município de Eldorado do Sul um segundo Centro Integrado.

