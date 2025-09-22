Prefeitura vai retirar contenção de areia da praia do Laranjal

Barreira de areia foi erguida em junho para evitar avanço da água. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

A prefeitura de Pelotas anunciou que vai retirar a contenção de areia montada à beira da praia do Laranjal nesta terça-feira (23). A estrutura foi criada no começo de junho, com a elevação da faixa de areia, quando foram registrados 122 milímetros de chuva em menos de uma semana.

— Nosso pessoal dos Serviços Urbanos vai retirar a barreira de areia que impedia a visão da lagoa, mas que compôs o conjunto de medidas que adotamos para proteger a população dos riscos de uma nova cheia — afirmou o prefeito Fernando Marroni (PT).

A decisão de remover a barreira de areia foi tomada em conjunto pelo Grupo de Ações Rápidas da prefeitura com especialistas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) das áreas de meteorologia, hidrologia, climatologia e modelagem ambiental. Segundo o governo, a previsão de chuvas abaixo da média para os próximos dois meses contribuiu para a decisão.

Além da elevação da areia, os trabalhos de prevenção à cheia envolveram o reforço e a correção da taipa ao longo da rua Nova Prata e da avenida Arthur Augusto Assumpção, melhorias na casa de bombas do Laranjal, a recuperação das pedras de contenção da estrada da Barra, instalação de bombas e um sistema de monitoramento de nível da Lagoa dos Patos.