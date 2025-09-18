Pelotas recebe três novas estações de monitoramento meteorológico

Colônia Z-3 receberá uma das estações. Prefeitura de Pelotas / Divulgação

Pelotas terá três novas estações de monitoramento meteorológico da Defesa Civil Estadual. A primeira instalação começou na última quarta-feira (17), na Colônia Z-3, região frequentemente afetada por alagamentos.

As outras estações serão instaladas na localidade do Passo do Pilão, na margem do Arroio Pelotas, e na eclusa do canal São Gonçalo. Os equipamentos se somam a outros cinco já em operação na cidade.

Os equipamentos estão entre os 137 adquiridos pelo governo estadual para reforçar a prevenção de desastres.

— Pelotas era muito carente de dados como velocidade do vento e volume de chuva. Hoje temos cinco pluviômetros e, com essas três novas unidades, teremos um sistema mais completo para monitorar a zona costeira — afirma o secretário de Proteção e Defesa Civil, Miltom Martins.

Na Z-3, já foi construída a base de concreto que sustentará o sensor de medição do nível da Lagoa dos Patos. O equipamento irá registrar, em tempo real, volume de chuva, velocidade do vento e índice de radiação ultravioleta.

Segundo a Defesa Civil, os dados coletados devem começar a ser transmitidos entre 15 e 20 dias após a conclusão da instalação. A escolha dos locais foi definida em conjunto por Coordenadoria Regional da Defesa Civil, Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e faculdades de Hidrologia e Engenharia Hídrica.