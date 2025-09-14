Operação desencalha navio no Porto de Rio Grande

Navio Rui Ning 21, em foto de 2020. Marine Traffic / Divulgação

O navio graneleiro de bandeira chinesa Rui Ning 21 desencalhou por volta das 13h deste domingo (14) no Porto de Rio Grande, no sul do Estado. Com destino final à China, o navio transporta 68.250 toneladas de soja.

A embarcação estava encalhada desde a tarde de sábado, quando realizava o deslocamento de saída do porto entre as bóias dois e quatro, após os Molhes da Barra.

Segundo a Marinha, quatro rebocadores foram utilizados na manobra de desencalhe: WS Polaris, Crater e Vitória LX (Wilson Sons), Caripuna (SAAM) e Genaro (Svitzer).

A Capitania dos Portos fechou o canal de acesso ao Porto do Rio Grande para entradas e saídas durante a operação. Apenas as operações de carga e descarga nos terminais continuaram acontecendo normalmente durante a operação.

Nota do Comando do 5º Distrito Naval

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 5º Distrito Naval, informa que, na tarde deste sábado (13), durante a saída do navio mercante RUI NING 21, a embarcação veio a encalhar entre as bóias nº 2 e nº 4 do canal de acesso ao Porto de Rio Grande (RS). Tão logo ocorrido o fato, a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul (CPRS) iniciou a coordenação da manobra de desencalhe e adotou as ações necessárias para a manutenção da segurança da navegação na área.