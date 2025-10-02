Oito animais marinhos reabilitados pelo Cram voltam ao mar

Equipes do Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (Cram-Furg) realizaram a soltura de seis pinguins-de-magalhães e dois lobos-marinhos-do-sul juvenis no mar, na manhã desta quinta-feira (2).

A ação marca o fim do processo de reabilitação dos animais, que haviam sido resgatados durante o inverno na Praia do Cassino.

Desde o resgate, os animais passaram por cuidados intensivos no Cram-Furg, incluindo exames clínicos e uma dieta específica para a recuperação do peso e das condições físicas necessárias para o retorno ao habitat natural.

— São pinguins que foram recebidos no Cram agora na temporada de inverno, entre os meses de julho e agosto. Os lobos-marinhos chegaram em agosto e setembro, e estão aptos para a liberação — explica a coordenadora do Cram-Furg e oceanóloga, Paula Canabarro.

O lobo-marinho-do-sul, uma das espécies soltas, é o segundo pinípede mais abundante no litoral gaúcho. Este grupo de mamíferos marinhos, que inclui focas, leões e lobos-marinhos, costuma ser avistado com frequência nas praias do Sul do Brasil.

Para retornar para casa, a soltura dos animais foi organizada de forma cuidadosa, considerando as condições oceanográficas e meteorológicas. O objetivo foi garantir um retorno seguro ao ambiente natural.

— Os critérios que avaliamos para a soltura incluem boa condição corporal, atividade adequada e comportamento compatível com a espécie. Realizamos exames de sangue e microbiológicos para garantir que os animais não apresentem doenças e estejam com os parâmetros fisiológicos dentro do normal — detalha Paula Canabarro.

Ao longo do ano, o Cram realiza diversas solturas, conforme a ocorrência de animais debilitados no litoral. A área de atuação da equipe abrange cerca de 400 quilômetros de costa, entre os municípios de Tavares e Barra do Chuí.

Para viabilizar esse trabalho, o Cram conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais e voluntários, além de parcerias com órgãos ambientais, como a Polícia Ambiental, o Ibama e o ICMBio.

— Assim, formamos uma verdadeira rede de apoio e cuidado com a fauna marinha da nossa região — ressalta a oceanóloga.

Seis tartarugas marinhas passam por reabilitação

Atualmente, seis tartarugas marinhas estão em processo de reabilitação. Com a chegada da primavera, a ocorrência de encalhes desses animais nas praias da região tende a aumentar.

— As tartarugas marinhas começaram a chegar agora, com o início da primavera. Elas permanecem no mar, se alimentando. Então, quando encontramos uma tartaruga marinha na beira da praia, ela está encalhada e precisa de resgate, de uma avaliação para entender seu estado de saúde e o que causou esse encalhe — explica a coordenadora do Cram.

Até o momento, as tartarugas assistidas não possuem previsão de retornarem ao habitat natural e estão passando por um período de avaliação, recebendo soro e o cuidado adequado.

O que fazer quando encontrar um animal marinho na praia?

Muitas das espécies atendidas pelo CRAM-Furg utilizam a faixa de areia como parte do seu ciclo de vida. É o caso de lobos-marinhos, leões-marinhos e elefantes-marinhos, que frequentemente são vistos descansando nas praias do Sul do Brasil. Nesses casos, a presença do animal na areia não significa, necessariamente, que ele esteja em sofrimento ou precise de resgate.

Diante de uma situação como essa, o mais importante é respeitar o espaço do animal e observar à distância. A avaliação sobre o estado de saúde e a necessidade de intervenção deve ser feita por profissionais capacitados. Por isso, a recomendação é que a população mantenha distância, evite qualquer tipo de aproximação e entre em contato com as instituições responsáveis.

— A orientação é manter uma distância segura para evitar que o animal fique ainda mais debilitado ou impedido de descansar, caso seja essa sua intenção — enfatiza a coordenadora do Cram.

O Cram-Furg disponibiliza um número de telefone com WhatsApp para essas ocorrências: (53) 9955-642.

Meio século de história no cuidado com a fauna marinha

O Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Furg iniciou as atividades em 16 de janeiro de 1974, com o resgate de um lobo-marinho debilitado na Praia do Cassino. A ação, realizada por Lauro Barcellos, então voluntário do Museu Oceanográfico da universidade, marcou o começo de uma trajetória de dedicação à conservação da fauna marinha.

Desde então, o Cram se consolidou como um dos centros mais experientes do país. O local conta com áreas de despetrolização, tanques de reabilitação, laboratório de análises clínicas, sistemas de filtragem e aquecimento de água, além de veículos e embarcações para monitoramento e resgate.

— A equipe aqui é multidisciplinar, formada por biólogos, oceanógrafos, veterinários, enfermeiros, biomédicos e profissionais da gestão ambiental. Contamos também com muitos estudantes da Furg, da UFPel, e de outras instituições, que vêm realizar seus estágios obrigatórios conosco. Por semana, são cerca de 30 alunos envolvidos nas atividades, ajudando diretamente no cuidado com os animais — conta a coordenadora.

Canabarro destaca que os animais resgatados trazem, além da necessidade de cuidados, informações valiosas sobre o estado do ecossistema marinho:

— Esses animais debilitados nos enviam uma mensagem do que está acontecendo no ambiente costeiro. Por meio deles, podemos entender ameaças maiores e pensar em estratégias de conservação. É essencial garantir que, no futuro, as novas gerações também possam viver a experiência de estar na praia e dividir esse espaço com as espécies marinhas que também fazem parte dele — finaliza a oceanóloga.



