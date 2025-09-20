Mutirão mobiliza moradores da Vila Mangueira para limpeza da orla da Lagoa dos Patos

Ao todo, o mutirão foi realizado simultaneamente em 37 municípios. Laura Cosme / Grupo RBS

Foi às margens da Lagoa dos Patos, na localidade da Vila Mangueira, que 120 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, se reuniram em prol de um único objetivo: preservar o meio ambiente.

A ação, realizada na tarde desta sexta-feira (19), fez parte das atividades do Dia Mundial da Limpeza, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2023.

O ponto de partida foi a entrada do bairro, por volta das 13h, e os voluntários foram organizados em três grupos. O mutirão contou com a participação da comunidade local, de estudantes da escola Ramiz Galvão e do Centro de Convívio Jovens do Mar (CCMAR).

Equipados com luvas de proteção e sacos de lixo fornecidos pelos organizadores, os participantes percorreram áreas da comunidade recolhendo resíduos como plásticos e embalagens descartadas em locais públicos.

Entre as participantes, estava a estudante do 4º ano da escola Ramiz Galvão, Marcely Gomes, de 10 anos, que destacou a importância da ação para o futuro de todas as gerações:

— Isso é pra gente melhorar nosso bairro e fazer o bem para todos. O Planeta precisa ficar cada vez mais limpo.

A mobilização foi promovida pela Transpetro, em parceria com o Instituto Trata Brasil, com o objetivo de incentivar práticas sustentáveis e aumentar a conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente. A região escolhida foi a Vila Mangueira, por estar próxima à Lagoa dos Patos e ao Distrito Industrial de Rio Grande.

— Nós temos um terminal aqui bem perto da comunidade e notamos a necessidade de fazermos esse mutirão para limparmos nossa faixa de dutos e trazer um benefício para a comunidade, além da conscientização ambiental para as crianças e os adolescentes. Todo o material terá um destino ambientalmente correto para associações da catadores, para geração de renda e economia circular da região — afirmou o gerente de Dutos e Terminais do Rio Grande do Sul da Transpetro, Jean Paulo Guarnieri.

A ação em Rio Grande integrou um esforço nacional. Ao todo, o mutirão foi realizado simultaneamente em 37 municípios espalhados por 20 estados e pelo Distrito Federal.

Em 2024, a mobilização já resultou na coleta de mais de 1,2 mil toneladas de resíduos sólidos em todo o país. Os dados deste ano ainda estão em processo de apuração.