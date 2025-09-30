Mirage Circus chega a Pelotas nesta quarta com comboio de 40 caminhões

Comboio deixa Porto Alegre onde foram feitas mais de 200 apresentações. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Um dos maiores circos itinerantes da América Latina, o Mirage Circus chega a Pelotas nesta quarta-feira (1º). O deslocamento chama a atenção pela estrutura: serão mais de 40 caminhões percorrendo as ruas da cidade, transportando cerca de 900 toneladas de equipamentos usados na montagem da lona e dos cenários do espetáculo.

A estreia está marcada para o dia 10 de outubro, no estacionamento do Centro de Eventos da Fenadoce (Avenida Pinheiro Machado, 3.390). A produção promete repetir o desempenho da passagem por Porto Alegre, onde realizou mais de 200 sessões.

No total, mais de 200 profissionais estão envolvidos na montagem e nas apresentações, incluindo artistas, técnicos e equipes de apoio. Para o diretor de marketing e comercial do Mirage Circus, Erick Dantas, o impacto começa antes mesmo da estreia:

— Queremos emocionar e impactar o público. E, para nós, isso começa muito antes de abrir as lonas. A chegada das carretas já transforma a paisagem urbana e cria um clima de grande expectativa — afirmou.

Ingressos

As entradas estão disponíveis exclusivamente no site miragecircus.com.br e, a partir do dia 10, também poderão ser compradas na bilheteria do circo.

Ruas do comboio

O trajeto do comboio pelas ruas de Pelotas inclui os seguintes pontos:

Avenida Visconde da Graça

Rua Saturnino de Britto

Rua Manduca Rodrigues

Rua Almirante Tamandaré

Rua General Osório

Avenida Bento Gonçalves

Avenida Presidente João Goulart



