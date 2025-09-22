Medicina da UCPel recebe nota máxima em avaliação do MEC

Universidade saiu de uma crise de R$ 300 milhões em dívidas. Igor Islabão / Grupo RBS

O curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) foi avaliado com a nota 5, a avaliação máxima, no processo de recredenciamento realizado pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (22).

A UCPel tem a maior escola médica do Rio Grande do Sul e é a única instituição da zona Sul do Estado a alcançar a nota máxima na avaliação do MEC.

O processo de recredenciamento do curso envolve uma análise detalhada de três aspectos: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

Para o reitor José Carlos Pereira Bachettini, a conquista demonstra a capacidade da universidade.

— A universidade sai da maior crise da sua história, R$ 300 milhões de dívidas, uma coisa impensável para a cidade, impagável, reestruturando todo esse endividamento sem nunca abandonar a sua essência, que é o mundo acadêmico, o ensino, a pesquisa e a extensão — disse.

O diretor-geral do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), Cayo Lopes, lembrou que o projeto pedagógico do curso passa por ajustes constantes com base em diretrizes nacionais e na realidade da região.

— Os avaliadores puderam enxergar isso, de fato, um projeto pedagógico que nasce com a essência da própria universidade, do próprio corpo docente e de todo o apoio que essa universidade oferta para o curso — afirmou.

Vestibular será em 1º de novembro

As inscrições para o vestibular do curso de Medicina da UCPel estão abertas. A prova ocorrerá em 1º de novembro, e serão ofertadas 173 vagas para a turma de 2026. O processo seletivo será realizado de forma online. As inscrições podem ser feitas até 14 de outubro, no site oficial da UCPel.



