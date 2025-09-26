Mais de 75 mil pessoas vivem em áreas de risco de inundação na região Sul

Região do Laranjal é classificada como de risco alto pelo levantamento. Frederico Feijó / Agência RBS

Um levantamento do Serviço Geológico do Brasil (SGB) identificou que 75 mil pessoas moram em locais de risco alto ou muito alto de inundações na zona sul do Estado. Na região, foram mapeados os municípios de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Canguçu.

Pelotas é a cidade com o maior número de pessoas expostas: são 31.516 em áreas de risco alto e 15.232 em locais de risco muito alto. Ao todo, são 46,7 mil moradores de cerca de 11,6 mil domicílios em áreas vulneráveis.

Entre os pontos de risco, o levantamento identificou as regiões da Colônia de Pescadores Z3, o loteamento Farroupilha, às margens do Arroio Santa Bárbara, do Canal São Gonçalo e dos canais do Pepino e da Avenida São Francisco de Paula, pontos do bairro Três Vendas e do Areal Fundos.

No relatório, os técnicos do SGB apontaram que o sistema de drenagem e proteção contra as enchentes em Pelotas tem vulnerabilidades, o que afeta diretamente as áreas de risco.

O secretário de Defesa Civil de Pelotas, Milton Martins, afirma que, para combater os alagamentos, o governo atua no desassoreamento dos canais de macrodrenagem e na proteção de áreas de risco até a chegada dos recursos para novas obras de proteção e drenagem.

Martins afirma ainda que o governo irá fazer um mapeamento da população exposta nos locais de risco para a elaboração de um plano de contingência.

— Quantas crianças, quantos acamados, quantos idosos, quantos PCDs, porque eles serão levados ao nosso plano de contingência, para que a gente saiba quem atender primeiro numa situação de emergência que, tomara que não ocorra, mas que se abata sobre Pelotas — afirma.

Segundo o secretário, a gestão pretende dividir a cidade em oito núcleos comunitários de defesa civil, com estações meteorológicas, cadastro de moradores e treinamentos em escolas e comunidades.

Outros municípios também têm população em risco

Além de Pelotas, outros municípios que integraram o levantamento na região também têm pessoas em locais de risco. Em Rio Grande, são 5.520 moradores em locais de risco alto e 10.077 risco muito alto.

Em São Lourenço do Sul, 11.388 moram em zonas de risco alto. Em São José do Norte são 668 em locais de risco alto e 524 em áreas de risco muito alto. Em Canguçu, 196 pessoas moram em locais de risco alto.

Dados fortalecem prevenção

Para o coordenador regional da Defesa Civil, coronel Márcio André Facin, as informações obtidas através de métodos científicos são fundamentais para a tomada de decisões e fortalecem a prevenção de tragédias.

— A partir dos dados, podemos aprimorar nossos planos de contingência e metodologias de priorização de determinadas áreas — explica.

Recursos do PAC

Na última semana, o governo federal anunciou a destinação de R$ 56 milhões para obras de controle no escoamento da água da chuva no bairro Areal Fundo e arredores através do novo PAC. Também está prevista a recomposição da estrutura de contenção de cheias na Estrada do Engenho.

Para Rio Grande, serão destinados R$ 42,4 milhões para o projeto Orla Dom Bosquinho, com obras de infraestrutura de drenagem urbana. Já em São Lourenço do Sul, serão investidos R$ 37 milhões para a implantação de um sistema de drenagem urbana sustentável.

Ainda não foi divulgado um prazo para o início das obras.

Em todo RS, mais de 500 mil em áreas de risco

Ao todo, o Serviço Geológico do Brasil mapeou zonas de risco nos 95 municípios gaúchos mais afetados pela tragédia climática de 2024. Em todo o Estado, foram identificadas ao menos 564 mil pessoas em áreas sob risco elevado de inundações ou deslizamentos de terra.

Os dados foram apresentados na última quinta-feira (25), quando também foi anunciada a implantação do Sistema de Alerta Hidrológico da bacia do Guaíba.



