Iphan libera R$ 5 milhões para restauração e modernização do prédio que irá abrigar o Museu da Cidade de Pelotas

Prédio é tombado pelo Iphan desde 1979. Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A casa número seis da Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, está mais perto de virar uma grande referência em contar a história e a memória da cidade. O casarão construído em 1879 está, há mais de 10 anos, esperando para ser utilizado como Museu da Cidade.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), liberou em todas as instâncias, R$5 milhões para obras de adequação física do prédio que é tombado pelo Iphan desde 1979.

O investimento, a fundo perdido, é integrante do Novo PAC - Programa de Aceleração do Crescimento. E, além da adaptação física, contempla o restauro de patologias que apareceram após o prédio ficar fechado.

Os trabalhos preveem restauro na cobertura, instalação elétrica, recuperação das esquadrias, acessibilidade e climatização.

A Secretaria de Cultura de Pelotas (Secult) está montando o processo licitatório. Após licitado, a estimativa é que as obras durem 24 meses.

— A intenção é contar a história da cidade, desde a fundação, por meio do museu — conta a diretora de Memória e Patrimônio da Secult, Simone Delanoy.

Obra terá segunda fase

Após as obras de adequação predial, o Museu precisará de mais uma etapa antes de abrir ao público. Esta fase está sendo realizada de forma simultânea pela Secult.

O investimento total para a finalização total do museu é de R$ 13 milhões.

— Aí vai toda a parte de imobiliário, museografia e museologia, com base no projeto básico que já foi feito anteriormente — explica Delanoy.

Como surgiu o museu

O Museu da Cidade de Pelotas foi criado em 2012, por meio de lei na Câmara de Vereadores.

Já em 2013, o Projeto de criação e Implantação foi inscrito e aprovado no PAC Cidades Históricas.

Em 2014, foi contratado projeto de elaboração da Curadoria dos Conteúdos do museu, do Plano Museológico, do Plano Museográfico, do Projeto de Arquitetura, Conservação e Restauração do Museu, além de Projetos Complementares de Engenharia para adaptação do prédio.