Geral

Tombado desde 1979
Notícia

Iphan libera R$ 5 milhões para restauração e modernização do prédio que irá abrigar o Museu da Cidade de Pelotas

Secretaria Municipal de Cultura está montando o processo licitatório. Após licitado, a estimativa é que as obras durem 24 meses

Igor Islabão

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS