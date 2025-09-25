Instituto-Geral de Perícias busca ampliação de atendimentos na Zona Sul do Estado

Os processos ainda estão em fase de análise de documentação, e a efetivação está prevista para os próximos meses. Gustavo Mansur / IGP

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) abriu concurso público e aprovou contratações emergenciais para suprir a falta de profissionais na Zona Sul do Estado.

Na região, os processos ainda estão em fase de análise de documentação, e a efetivação está prevista para os próximos meses, após a conclusão dos trâmites administrativos.

Hoje, a média de atendimentos mensais chega a 250 procedimentos na clínica e necrotério de Pelotas, e a cerca de 135 em Rio Grande.

Atendimento 24 horas em Rio Grande

Com a chegada dos novos servidores, a expectativa é de que o serviço médico-legal de Rio Grande passe a funcionar em regime de 24 horas. Atualmente, os médicos-legistas trabalham em escala de 12 horas diárias, enquanto os técnicos em perícias já atendem em plantão integral.

Reforço em Pelotas

Pelotas receberá dois novos profissionais, além de dois médicos-legistas que hoje atuam em Rio Grande e que serão transferidos para o município. Segundo o IGP, a medida busca equilibrar o efetivo entre as duas cidades.

