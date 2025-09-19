Inédito: como funciona primeiro Centro de Justiça Integrado do Brasil, inaugurado em Santa Vitória do Palmar

Santa Vitória do Palmar foi escolhida para o início do projeto devido à infraestrutura já existente no prédio. Pierre Schlee / Grupo RBS

O município de Santa Vitória do Palmar inaugura, nesta sexta-feira (19), o primeiro Centro de Justiça Integrado do Brasil.

A solenidade de inauguração acontece com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta sexta (19).

Santa Vitória do Palmar foi escolhida para o início do projeto devido à infraestrutura já existente no prédio que abrigará os serviços, conforme o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Ricardo Martins Costa.

Unificação inédita dos serviços do Judiciário

O centro irá reunir, em um só endereço, todos os Tribunais de Justiça do Estado: Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, além Ministério Público e Defensoria Pública.

O objetivo é garantir que a população tenha acesso facilitado a esses serviços.

A iniciativa foi inspirada na experiência de cooperação entre os tribunais no município de Estrela durante a enchente de 2024:

— O foro da Justiça Estadual de Estrela o foi completamente inundado, impossibilitando o funcionamento. O prédio da Justiça do Trabalho, no entanto, pôde acolher os juízes e os cartórios das três varas cíveis, garantindo a continuidade dos serviços — explicou o desembargador Ricardo Martins Costa.

Em Santa Vitória, a mudança para o novo endereço deve gerar uma economia mensal de aproximadamente R$ 30 mil.

O segundo Centro de Justiça deve ser inaugurado em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, mas ainda não há uma data definida.

— Pretendemos avançar já neste projeto, no sentido de ter um grande atendimento ao público, com uma forte redução de custos e racionalização de energia e de gasto público — afirmou o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, em entrevista à Rádio Gaúcha.

O Centro de Justiça Integrado funcionará na Rua Conselheiro Dom Diogo de Souza, nº 1255. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

Confira os serviços reunidos no endereço: