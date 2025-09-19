IFSul abre vestibular para cursos gratuitos de ensino técnico e superior; confira as vagas

As oportunidades estão distribuídas entre campi de Bagé, Camaquã, Charqueadas, Gravataí, Jaguarão, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santana do Livramento, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Venâncio Aires IFSul / Divulgação

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) abriu inscrições para o processo seletivo 2025. São 3.478 vagas gratuitas em cursos técnicos e de graduação, distribuídas entre todos os campi da instituição. O prazo vai até 20 de outubro.

As oportunidades contemplam quatro modalidades. O técnico integrado ao ensino médio é voltado a estudantes que estão concluindo o ensino fundamental. Quem já terminou o ensino médio pode concorrer ao técnico subsequente. Também é possível ingressar pelo técnico concomitante, para quem já cursou ao menos um ano do ensino médio e deseja fazer apenas o curso técnico. Já os cursos superiores exigem a conclusão do ensino médio.

Os candidatos ao técnico integrado e à graduação farão prova no dia 23 de novembro, às 16h, com duração de três horas. Já para as modalidades subsequente e concomitante, a seleção será por sorteio, marcado para o dia 26 de novembro.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site processoseletivo.ifsul.edu.br, com CPF e documento de identidade. Alguns campi oferecem atendimento presencial para candidatos que precisarem de apoio.

O IFSul reforça que, por ser uma instituição pública, não cobra taxas de inscrição nem mensalidades.

Confira as vagas por campus

Bagé – 150 vagas

Camaquã – 249 vagas

Charqueadas – 256 vagas

Gravataí – 120 vagas

Jaguarão – 128 vagas

Lajeado – 212 vagas

Novo Hamburgo – 160 vagas

Passo Fundo – 280 vagas

Pelotas – 676 vagas

Pelotas – Visconde da Graça – 463 vagas

Santana do Livramento – 184 vagas

Sapiranga – 128 vagas

Sapucaia do Sul – 238 vagas