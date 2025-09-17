Grupo RBS lança GZH Zona Sul, reforçando expansão para o Interior e cobertura hiperlocal

GZH Zona Sul tem equipes multimídia em Pelotas e Rio Grande. Isabel Marchezan / Grupo RBS

A partir desta quarta-feira (17), a população dos 21 municípios em torno de Pelotas e Rio Grande, no Sul do Estado, tem reforço na oferta de notícias. Em mais um passo na estratégia de expansão digital para o Interior do Rio Grande do Sul, o Grupo RBS lança GZH Zona Sul. Com equipes em Pelotas e Rio Grande, a iniciativa entregará conteúdos no site e no aplicativo de GZH, nas redes sociais e na Rádio Gaúcha, com uma capa personalizada para os usuários da região.

Anunciado na Fenadoce, em julho, o projeto traz a cobertura diária dos principais fatos das regiões de Pelotas e Rio Grande, destacando temas como economia, cotidiano, esporte, cultura e segurança. Além disso, conta com o reforço de Flávio Mansur, que atua há 40 anos como colunista social no sul do Estado. Ele assinará publicações toda segunda e quarta, além de uma agenda de programação às sextas. A equipe de cinco novos jornalistas se soma aos profissionais de Gaúcha, RBS TV e Atlântida que já atuam com foco local, fortalecendo a presença multiplataforma da empresa.

— O lançamento de GZH Zona Sul reforça o compromisso da RBS de oferecer jornalismo profissional ainda mais próximo das comunidades, ampliando a cobertura, os serviços e a análise qualificada dos fatos que impactam a vida da população. Assim como GZH Passo Fundo, esta iniciativa valoriza a força do olhar hiperlocal, colocando Pelotas, Rio Grande e toda a região no centro da notícia, com profundidade e relevância — destaca a diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, Marta Gleich.

Com foco em conteúdo hiperlocal, GZH Zona Sul oferece informação precisa ainda mais conectada ao dia a dia da região e amplifica as oportunidades para marcas que buscam se relacionar com o público local.

Leia Mais Polícia Civil recupera carga de fertilizantes furtada em Rio Grande

O movimento dá sequência ao projeto de expansão de GZH para o interior do Estado, iniciado com o lançamento de GZH Passo Fundo, em 2023. Em junho deste ano, o Grupo RBS também reforçou sua presença na Região das Hortênsias, com equipe editorial e comercial.

— Ampliamos as possibilidades de negócios para marcas que querem dialogar de forma segmentada com seu público. Essa é mais uma entrega que valoriza o potencial da região e fortalece o ecossistema de comunicação local — afirma Leonardo Persigo, diretor de Mercado do Interior.

Leia Mais Dois acidentes com mortes são registrados em dois dias no mesmo local em Pelotas