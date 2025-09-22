FURG retoma atividades após paralisação

As atividades acadêmicas haviam sido suspensas entre os dias 15 e 19 de setembro. Altemir Vianna / Furg/Divulgação

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) retomou nesta segunda-feira (22) as atividades acadêmicas em todos os seus campi, após paralisação de uma semana.

A interrupção foi motivada por dois casos de estudantes que tiraram a própria vida nas dependências da instituição, em residências estudantis localizadas no campus de Rio Grande, ocorridos no dia 2 de setembro e na semana passada.

O retorno foi marcado pela divulgação de uma carta aberta à comunidade acadêmica, assinada pela reitora da FURG, Suzane Vieira. No texto, a dirigente expressa o luto institucional e pessoal diante das perdas e destaca a importância da solidariedade e do cuidado coletivo como caminhos para a superação.

Leia Mais Universidade Federal de Rio Grande suspende aulas após mortes de alunos

"Retornamos hoje às atividades após uma semana marcada por dor profunda e intensas reflexões sobre o adoecimento mental no contexto acadêmico. Sabemos que nenhuma palavra é capaz de reparar a ausência, mas é com solidariedade e cuidado mútuo que podemos seguir em frente, cuidando uns aos outros", afirma um trecho da carta. (Confira a carta na íntegra ao final da matéria).

Criação de Comitê para Saúde Mental

Durante o período de paralisação, a universidade anunciou a criação do Comitê de Gestão em Saúde Mental. Inicialmente previsto para começar a funcionar em 2026, o comitê teve sua implementação antecipada diante da urgência da situação.

De acordo com a FURG, o comitê tem como objetivo planejar e desenvolver ações voltadas à saúde mental no ambiente universitário. Entre as funções previstas estão o atendimento de demandas emergenciais, a capacitação de equipes em Primeiros Cuidados Psicológicos, o acolhimento psicossocial, a busca ativa e o monitoramento de casos urgentes.

Além disso, o grupo atuará na orientação da comunidade acadêmica por meio da produção de materiais informativos e da promoção de rodas de conversas.

Confira a carta da Reitora da FURG na íntegra:

"Retornamos hoje às atividades após uma semana marcada por dor profunda e intensas reflexões sobre o adoecimento mental no contexto acadêmico. Sabemos que nenhuma palavra é capaz de reparar a ausência, mas é com solidariedade e cuidado mútuo que podemos seguir em frente, cuidando uns aos outros.

Neste momento, estamos enlutados não somente enquanto instituição, mas também como pessoas que convivem e constroem juntas. Por isso, mais do que nunca, precisamos reafirmar que ninguém está só. Somos uma comunidade que se apoia, que se acolhe e que busca, coletivamente, caminhos de superação e esperança.

Desde o início deste ano, a gestão trabalhava na construção - com diálogo e responsabilidade - de uma política institucional de saúde mental. As fatalidades que vivemos nos impuseram acelerar esse processo, transformando projetos em ações imediatas de cuidado, escuta e acompanhamento. Estamos fortalecendo espaços de acolhimento para estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados, e avançando em iniciativas permanentes de promoção da saúde e da vida em nossa Universidade.

Reafirmo o compromisso de toda a gestão em dedicar tempo, recursos e energia para que a nossa instituição seja, cada vez mais, um lugar de pertencimento, apoio e valorização da vida.

Sigamos juntos, com coragem e solidariedade, cuidando uns dos outros, ressignificando a vida, o tempo e o humano! A Universidade deve ser, acima de tudo, um espaço de acolhimento, escuta e realização de sonhos - não de interrupção precoce de trajetórias promissoras. É preciso estarmos juntos para seguir lutando pela instituição que queremos, superando os desafios com sensibilidade e entendendo que, antes de qualquer avaliação, prazos ou cobranças, é imprescindível cultivarmos o cuidado, a empatia e o compromisso com a saúde mental e o bem-estar de cada um de nós.

Que possamos viver a construção de um ambiente mais solidário e de relações mais acolhedoras.

Com afeto e respeito, Suzane da Rocha Vieira Gonçalves."

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).