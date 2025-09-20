Festejos Farroupilhas reúnem mais de 700 cavalarianos em Pelotas

As apresentações seguiram a ordem de fundação das associações, iniciando pela mais antiga em atividade. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Neste 20 de Setembro, os desfiles dos Festejos Farroupilhas em Pelotas reuniram mais de 700 cavalarianos de 10 entidades da 26ª Região Tradicionalista, do sul do Estado.

As comemorações começaram às 9h deste sábado, com o hasteamento das bandeiras e o acendimento da centelha no Altar da Pátria. Às 10h, tiveram início os desfiles com a apresentação cívico-militar das forças de segurança pública do município.

Na sequência, passaram pela Avenida Bento Gonçalves os cavalarianos de 10 dos 17 grupos tradicionalistas da região, acompanhados de apresentações artísticas, culturais e campeiras. As apresentações seguiram a ordem de fundação das associações, iniciando pela mais antiga em atividade.

Segundo o secretário da 26ª Região Tradicionalista, Mario Lúcio Moreira, o evento deste ano marcou um crescimento no número de participantes.

— Nós estamos bastante satisfeitos. Pós-pandemia, tivemos um momento muito difícil, e isso vem sendo retomado ano a ano. Neste ano notamos um fortalecimento muito grande de todas as entidades, aumentando o número de cavalarianos, dançarinos e de todas as pessoas envolvidas.

Cátia Farias, 56 anos, que acompanhava o desfile, destacou a organização deste ano.

— Todos os anos eu venho e gostei mais desse desfile do que o do ano passado, acho que estava mais organizado. Eu acho muito importante os desfiles aqui, temos muitas coisas belas, uma cultura maravilhosa que deve ser conservada.

O tema dos Festejos Farroupilhas de 2025 é "Ondas Curtas para uma História Longa", em homenagem ao centenário do comunicador Darcy Fagundes e aos 70 anos do programa Grande Rodeio Coringa.

Homenagens em Pelotas

O patrono dos Festejos Farroupilhas em todo o Estado este ano é o pelotense Mário Barboza de Mattos, engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico. Primo do autor e músico Barbosa Lessa, ele tem trajetória marcada por contribuições significativas à cultura do Estado.