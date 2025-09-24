Falta de profissionais afeta aulas em escolas de educação infantil de Pelotas

Segundo a direção da escola, três professoras precisam ser substituídas. Igor Islabão / Grupo RBS

As Escolas Municipais de Educação Infantil Mário Osório Magalhães e Mário Quintana, em Pelotas, estão tendo que se adaptar por conta da falta de funcionários.

Na Mário Osório Magalhães, no centro da cidade, as aulas foram suspensas para 138 crianças do berçário. Três merendeiras estão de licença saúde e as aulas só devem voltar em 15 dias.

— Não tem como fazer o preparo da alimentação deles, porque eles ficam de forma integral aqui — afirma a diretora Eliza Monte.

Na Mário Quintana, na Guabiroba, a escola precisou reduzir horários de turmas de turno integral do berçário e de uma do maternal por conta da falta de profissionais.

Segundo a direção da escola, três professoras precisam ser substituídas. As turmas terão as aulas desta e da próxima semana em horários intercalados – uma semana no horário da manhã e outra à tarde.

— Já fizeram pedido e as pessoas não se apresentam. Está difícil para suprir. Tem que esperar o concurso agora. E não é só na nossa escola, é geral, estão precisando reduzir turmas — afirma a diretora da escola, Tais Oliveira.

Pais precisam se adaptar

A vendedora Priscila Régia é mãe de um aluno de dois anos e dois meses de idade da EMEI Mário Quintana. Segundo ela, os problemas de horários acontecem de forma frequente, o que acarreta prejuízos financeiros e atrapalha a rotina da família.

— Dependo da escola para trabalhar. Sou sozinha e ela [escola] auxilia muito. Nos dias que não tem aula eu pago babá, então tudo é um gasto extra — conta.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Pelotas afirma que planeja suprir as vagas com contratos emergenciais que dependem da aprovação da Câmara de Vereadores. Confira a nota:

A Secretaria de Educação (SME) planeja suprir essas vacâncias temporárias com contratos emergenciais que estão em processo de aprovação pela Câmara de Vereadores.

Ao iniciar a gestão de 2025, foi identificado um quadro insuficiente de funcionários na rede pública municipal de ensino para o atendimento das necessidades das escolas, tanto pela não realização de concurso para preenchimento de cargos com vacância (exoneração, aposentadoria e morte) como pelo número expressivo de necessidades de contratações temporárias para preenchimentos de cargos em razão de toda espécie de licenças a que os profissionais têm direito.

Pensando nisso, a Secretaria está trabalhando em um concurso para professores, com adesão à Prova Nacional Docente; encaminhamento de concurso para funcionários de escolas, organizado pela Serh; e apresentação de Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para contratação temporária de professores e funcionários.



