Expofeira de Pelotas inicia em outubro com foco na inovação

Leilões de animais vão acontecer diariamente às 19h. Carlos Queiroz - QZ7 Filmes / Divulgação

O Parque Ildefonso Simões Lopes receberá de 6 a 12 de outubro a 99ª Expofeira de Pelotas. A feira, promovida pela Associação Rural de Pelotas, visa integrar o urbano e o rural da zona sul do Estado, além de mostrar as novidades, inovações e tecnologias do agro. A expectativa da organização é superar os quase 130 mil visitantes da edição passada.

— Vão acontecer apresentações para atender todas as faixas etárias, mirando o novo, a inovação, a tecnologia e tudo que está acontecendo nessa matriz tão pujante que é a matriz agropecuária — afirma o presidente da Associação Rural de Pelotas, José Luiz Martins Costa Kessler.

Leia Mais Ecovix propõe R$ 684 milhões para construir navios gaseiros da Transpetro

Um dos destaques da programação é a Conferência Rural, que ocorrerá de 6 a 10 de outubro. Com mais de 80 horas de palestras e painéis técnicos o espaço reunirá produtores, pesquisadores e empresas para um momento de troca de conhecimentos do setor.

Já os tradicionais leilões de animais acontecem diariamente às 19h, enquanto os julgamentos morfológicos começam no dia 7, durante a manhã.

Programação diversa

Fazendinha chama a atenção das crianças. Carlos Queiroz - QZ7 Filmes / Divulgação

Além das atividades voltadas ao agronegócio, os sete dias de Expofeira contarão com uma programação diversa. Logo no primeiro dia de evento, a abertura oficial contará com apresentação da Camerata do Sesc Pelotas, às 18h.

Para as crianças, o destaque é a Fazendinha. O espaço promete uma imersão educativa, onde os pequenos vão poder conhecer de perto cavalos, vacas, ovelhas, coelhos e outros animais.

A feira também receberá o pavilhão da agricultura familiar de 8 a 12 de outubro. No espaço, os consumidores poderão comprar produtos diretamente dos produtores que oferecem queijos, salames, biscoitos, sucos, cucas e doces coloniais.

Expectativa da organização é superar, nesta edição, os quase 130 mil visitantes da edição de 2024. Carlos Queiros - QZ7 Filmes / Divulgação

Na programação cultural, o destaque será 10ª edição da exposição Arte na Rural. Neste ano, o espaço reunirá obras de artistas renomados como Madu Lopes, Karine Cavalheiro, Gabriel Machado e Mariana Pouey.

O FoodHall da Expofeira completa a lista de atrações e será o local de encontro de quem gosta de música ao vivo e gastronomia. As apresentações ocorrerão diariamente, a partir das 19h.



