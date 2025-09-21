Evento sobre agronegócio em Pelotas terá palestras simultâneas em um mesmo local

Arena de palestras será construída dentro do Galpão do Gado Holandês. Divulgação / Associação Rural de Pelotas

A Conferência Rural 2025, que integra a programação da 99ª Expofeira Pelotas, estreia um formato inédito: a arena do evento permitirá que duas palestras ocorram ao mesmo tempo, com o público acompanhando o áudio por fones individuais, sem interferência de ruídos externos. O evento acontece de 6 a 11 de outubro no Parque Ildefonso Simões Lopes.

Como vai funcionar

A Arena da Conferência Rural, que será construída dentro do Galpão do Gado Holandês, na sede da Associação Rural de Pelotas (ARP), será dividida ao meio por um telão. De um lado funcionará a sala 1 e, do outro, a sala 2.

Cada espaço terá cerca de 80 lugares, permitindo que duas palestras ocorram ao mesmo tempo sem interferência entre elas, já que o público acompanhará o áudio por fones individuais.

Programação

A programação inclui encontros sobre pecuária de leite e de corte, além de discussões sobre inovação tecnológica no campo. Empresas dos setores de biotecnologia animal e gestão e sucessão no agro já confirmaram presença.