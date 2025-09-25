Entenda a polêmica envolvendo a Turma Especial de Medicina Veterinária da UFPel

As Turmas Especiais de Medicina Veterinária são formadas exclusivamente por jovens e adultos moradores de assentamentos. Divulgação / UFPel

Uma frase utilizada na divulgação da Aula Inaugural da 6ª Turma Especial de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) gerou polêmica na comunidade acadêmica.

O evento aconteceu na segunda-feira (22). A mensagem “Defender a vida, combater o agronegócio”, presente na arte, causou indignação em parte da comunidade universitária e motivou a divulgação de notas de repúdio por diretórios acadêmicos de cursos da área de Ciências Agrárias, como Agronomia, Zootecnia e Engenharia Agrícola.

As Turmas Especiais de Medicina Veterinária são financiadas pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), vinculado Ministério do Desenvolvimento Agrário. São formadas exclusivamente por jovens e adultos moradores de assentamentos reconhecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Conforme o professor Luiz Felipe Schuch, coordenador do convênio entre o Pronera e a UFPel, a frase divulgada não tinha ligação direta com a Aula Inaugural, mas fazia referência ao tema da XII Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (Jura), que foi aberta oficialmente na mesma ocasião.

O tema da aula, segundo ele, era "Reforma Agrária Popular e Questão Ambiental". Mas as duas informações foram colocadas no mesmo material de divulgação:

Material de divulgação da Aula Inaugural da 6ªTurma Especial de Medicina Veterinária da UFPel. Reprodução / Arquivo Pessoal

— É uma questão da interpretação de cada um. A gente trabalha com a prioridade da defesa da vida e do meio ambiente, e esses são os temas que a gente busca no processo de formação para a agricultura familiar — disse Schuch.

A organização da Jornada também se manifestou, via Instagram, dizendo que entende o agronegócio como modelo de produção caracterizado por "concentração de terras, uso intensivo de agrotóxicos, exploração do trabalho e destruição do meio-ambiente".

Para o professor da Faculdade de Agronomia Maurício de Oliveira, o conceito de agronegócio foi utilizado de forma equivocada:

— Produzir alimentos é agro, o agricultor é agro. Então há um erro conceitual. O agronegócio não é ruim, não faz mal. Ele abrange tudo. Essa linguagem não pode acontecer. Combater, pra mim, significa exterminar, acabar. Da forma como foi colocado, soou como um desrespeito aos agricultores e a quem produz alimentos.

Porém, as turmas especiais trabalham com um conceito diferente de agronegócio, diz Luiz Felipe Schuch:

— Há quem insira a agricultura familiar dentro da ideia de agronegócio, mas a sociologia rural não a reconhece como equivalente.

Oliveira ainda destacou que a forma como o assunto foi apresentado deu a entender que a UFPel apoiava a proposta.

— Isso acaba afetando a imagem da Faculdade de Agronomia, porque dá a impressão de que todo mundo quer combater o agro. E, na verdade, aqui a gente está formando pessoas para atuar no agro.

Reitoria não foi consultada

Em entrevista a GZH, a reitora da UFPel Úrsula Silva disse que a Reitoria não foi consultada sobre a publicação do material e que só tomou conhecimento após o início da polêmica.

— Deveríamos ter sido consultados sobre isso. A Universidade possui regras para o uso da marca, mas, às vezes, as pessoas usam sem fazer essa consulta. Com certeza teríamos chamado a atenção, porque o foco não é colocar uma comunidade contra a outra.

Diante da repercussão, a UFPel também publicou uma nota, em que afirmou seu compromisso com a pluralidade de ideias e destacou que seus cursos da área de Ciências Agrárias contribuem tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio, reconhecendo a importância de ambos os segmentos.

O que são as Turmas Especiais

As Turmas Especiais da UFPel são vinculadas ao Pronera, programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário que financia a formação acadêmica de estudantes moradores de assentamentos.

Atualmente, a Universidade conta com duas turmas nesse formato: a 5ª Turma, que reúne 60 alunos e se forma neste ano, e a 6ª Turma, composta por cerca de 50 estudantes, que iniciou as atividades na última segunda-feira (22).

De acordo com a reitora da UFPel, Úrsula Silva, o processo de ingresso é específico para esse público e envolve duas etapas de avaliação.

— De certa forma, ele pode ser considerado até mais difícil que o Enem, porque envolve tanto provas de conhecimento quanto uma etapa prática.

Na segunda fase, os candidatos passam cerca de 15 dias junto aos professores, participando de entrevistas e atividades ligadas ao campo, o que, segundo a reitora, torna a seleção ainda mais rigorosa.

Uma vez selecionados para o curso, o aluno que ingressa via Pronera não pode reprovar, ou é desligado.

