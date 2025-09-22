Curso gratuito sobre empreendedorismo feminino está com inscrições abertas em Rio Grande

A primeira capacitação do projeto ocorreu no mês de agosto, com moradoras da Vila Mangueira. Portos RS / Divulgação

Estão abertas as inscrições para a nova turma do projeto Rio Grande Empreendedora. A capacitação é direcionada a mulheres em situação de vulnerabilidade social, mães atípicas e mães solos de Rio Grande.

A primeira capacitação do projeto ocorreu no mês de agosto, com moradoras da Vila Mangueira. A iniciativa é promovida pela Portos RS e pelo Sicredi Interestados RS/ES. Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas nesta edição.

Durante os cinco dias de curso, as participantes receberão formação voltada ao desenvolvimento de negócios sustentáveis e geração de renda, através da metodologia internacional By Necessity, da Agência Besouro de Fomento Social.

O conteúdo é baseado nas experiências individuais das alunas e visa ensinar como estruturar um negócio com pouco ou nenhum investimento inicial. Ao longo das aulas, cada participante irá desenvolver um plano de negócios completo, com metas definidas e ideias validadas.

Além disso, todas terão direito a certificado de conclusão, logomarca exclusiva para o empreendimento e 90 dias de consultoria individual, voltada para acelerar os resultados obtidos após o curso.

Leia Mais Samba gaúcho está na final da disputa pelo samba-enredo da Portela

A formação, totalmente presencial, ocorrerá de 20 a 24 de outubro, das 19h às 22h, na escola Professora Maria de Graça Reyes, localizada na rua Principal, nº 315, no bairro Barra.

Como se inscrever?

Para participar, interessadas devem realizar a inscrição prévia por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, disponível no link.



