Curso da UFPel se torna referência na restauração de obras de arte no Brasil

Os estudantes são incentivados a participar de projetos de extensão desde os primeiros semestres. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) é uma das principais referências do país no reparo de acervos artísticos e históricos. Fundado há 17 anos, já desenvolveu em seus laboratórios projetos de relevância no Rio Grande do Sul e no Brasil.

O Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas (Lacorpi) é responsável por iniciativas como a preservação do acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). Também foi onde se realizou o restauro das obras danificadas na invasão dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Restauro das obras do 8 de Janeiro

O convite feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para assumir a restauração de obras vandalizadas no 8 de Janeiro foi um "divisor de águas" para o curso. O Palácio do Planalto era o único órgão da sede dos poderes que não contava com conservadores-restauradores em sua equipe, já que a estrutura de governo estava em formação naquele momento.

— A gente estava acostumado a trabalhar dentro da nossa universidade e, dessa vez, teve que montar um laboratório lá em Brasília, a 2 mil quilômetros da cidade — conta a professora Andréa Lacerda Bachettini, coordenadora do Lacorpi,

O projeto, previsto para durar dois anos, foi concluído em dez meses e envolveu 50 pessoas, entre alunos, professores e pesquisadores. O trabalho prático começou em 2 de janeiro de 2024 e incluiu a restauração de 20 obras.

— Viramos uma referência nacional. A gente é muito feliz pelo Iphan ter optado por fazer a restauração dentro de uma universidade. Isso gerou muito conhecimento e oportunidade dos alunos trabalharem em peças importantes — afirma Bachettini.

Para viabilizar a iniciativa, foi firmado um termo de execução descentralizada entre o Iphan e a UFPel. O Instituto repassou recursos para a Universidade, que adquiriu equipamentos usados na execução do projeto. Após a conclusão, esses equipamentos permaneceram no Lacorpi.

Acervo do Margs está nas mãos dos alunos

O Lacorpi está responsável pela restauração do acervo pictórico e das obras em papel do Margs, atingido pela enchente de 2024. No laboratório, 35 pinturas estão em processo de recuperação, com participação de alunos e professores. Além disso, 120 obras em papel também estão sendo restauradas.

— Todas as obras apresentam marcas da lama. Também há a presença de microorganismos e o desprendimento da camada pictórica, já que o tempo submerso amoleceu a camada de proteção — explica Bachettini.

O trabalho com o acervo do Margs está em andamento há um ano.

Proclamação da República Rio-Grandense de Antônio Parreiras

Entre as obras em restauração está uma pintura de grandes dimensões, produzida pelo artista Antônio Parreiras. A Proclamação da República Rio-Grandense, obra com 6 metros de largura por 3,5 metros de altura, o quadro pertence ao acervo do Quarto Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, em Porto Alegre.

Obra pertence ao acervo da Brigada Militar. Lacorpi UFPel / Divulgação

A peça está na fase de higienização do verso, etapa em que é feita a limpeza do tecido da obra. Além disso, as bordas, que estão muito danificadas, estão na etapa de consolidação, onde são colocados enxertos.

Processo de restauração

O trabalho de conservação e restauração realizado pelo curso segue etapas que se adaptam de acordo com o tipo de obra e com os danos identificados.

A primeira fase é a documentação, que envolve o preenchimento de uma ficha cadastral, a produção de registros fotográficos e a coleta de amostras de pigmentos. Esse levantamento permite identificar características como a paleta utilizada pelo artista, o tipo de tinta — se óleo, acrílica ou outra — e eventuais áreas faltantes. Em seguida, é feito o mapeamento dos danos.

Somente após esses procedimentos tem início a restauração em si, que consiste nas intervenções necessárias para devolver estabilidade e integridade ao objeto analisado.

Prática desde o início do curso é diferencial

Os estudantes são incentivados a participar de projetos de extensão em diferentes laboratórios desde o começo da graduação. Atualmente, o curso reúne cerca de 150 alunos de várias regiões do país.

— Eles já entram nos projetos desde o início, mas para efetivar a restauração, para trabalhar diretamente com os acervos, passam antes por uma série de disciplinas que os preparam ao longo do curso. Quando chegam da metade para o final, já estão aptos a restaurar uma obra de arte — explica Bachettini.

— A gente já sai sabendo o que fazer, e isso é muito importante. É uma obra que vai ser exposta. Então temos um cuidado maior - diz a estudante do sexto semestre Carol Rosas.

A professora destaca ainda a importância de existirem cursos de restauração como o da UFPel.

— Vemos uma carência muito grande das instituições que não têm um profissional conservador-restaurador. Estamos colocando no mercado de trabalho profissionais qualificados.

História do curso

O curso de Conservação e Restauração da UFel foi criado em 2008 e é um dos quatro do país em nível de bacharelado ofertados por universidades federais.

A atuação contempla áreas como pintura, materiais em madeira, esculturas, mobiliário, obras de arte e documentos em papel.

Segundo a professora Andréa Lacerda Bachettini, as primeiras turmas enfrentaram dificuldades para viabilizar os trabalhos e adquirir materiais.

— A gente tá dentro do Instituto de Ciências Humanas, a parte de compras não estava preparada pra comprar insumos como reagentes, pincéis, tintas — explica a professora.

As mudanças começaram com a formalização de projetos junto a instituições culturais da região. A primeira parceria foi com o Museu da Baronesa de Pelotas, em 2009, quando o acervo foi restaurado por estudantes e professores.

— Juntos com a comunidade, a gente tem uma força muito grande, um braço muito grande da extensão dentro das comunidades, dentro da cidade de Pelotas — afirma Bachettini.

A partir desse projeto, novas iniciativas foram desenvolvidas em diferentes municípios do estado, como o acervo da Secretaria de Cultura de Rio Grande, o Museu Histórico Farroupilha, de Piratini e o Palácio Piratini, em Porto Alegre.



