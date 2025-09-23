Cinco mil candidatos participam de concurso para professores da rede estadual na Zona Sul

No próximo domingo (28), 5.136 candidatos dos 22 municípios da Zona Sul participarão do concurso público para professores da rede estadual. Na região, as provas serão realizadas em Pelotas e Rio Grande, que sediarão os exames da 5ª e da 18ª Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), respectivamente. Para a região, são 376 vagas.
O processo seletivo será composto por prova objetiva e redação, realizadas no turno da tarde, com duração total de quatro horas. Os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h.
Na região da 18ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que abrange os municípios de Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí, são 1.435 candidatos inscritos para concorrer em 16 áreas de atuação.
Já na área da 5ª CRE, que compreende Pelotas, São Lourenço do Sul, Canguçu, Jaguarão e outros 12 municípios da região, estão inscritos 3.701 candidatos, distribuídos em 17 áreas de atuação.
Mais professores na Rede Estadual
Segundo a Secretaria da Educação (Seduc), ao todo, o certame possui mais de 41,5 mil inscritos, em 30 cidades gaúchas.
As áreas de Educação Especial, História, Biologia, Educação Física, Matemática e Língua Portuguesa estão com o maior número de candidatos
Atualmente, a Zona Sul conta com 4.100 professores na Rede Estadual, distribuídos em 22 municípios. Neste certame, serão ofertadas 376 vagas para a região, com o objetivo de aumentar o quadro de professores.
Informações para o dia da prova
No dia da prova, é obrigatório levar um documento oficial com foto, o Cartão de Informação do Candidato impresso e uma caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.
Os candidatos devem consultar seus locais de prova através do link. Detalhes sobre o processo seletivo também ser consultados no site da banca examinadora Instituto AOCP.
Confira a distribuição de candidatos e vagas por região
5ª CRE (Pelotas, São Lourenço do Sul, Canguçu, Jaguarão e outros 12 municípios da Zona Sul)
- Administração: 2 vagas, 32 inscritos
- Artes: 16 vagas, 217 inscritos
- Biologia: 22 vagas, 324 inscritos
- Educação Especial: 11 vagas, 462 inscritos
- Educação Física: 23 vagas, 491 inscritos
- Ensino Religioso: 8 vagas, 102 inscritos
- Filosofia: 11 vagas, 76 inscritos
- Física: 20 vagas, 212 inscritos
- Geografia: 16 vagas, 360 inscritos
- História: 16 vagas, 360 inscritos
- Informática: 2 vagas, 45 inscritos
- Letras - Espanhol: 13 vagas, 86 inscritos
- Letras - Inglês: 11 vagas, 78 inscritos
- Letras - Português: 50 vagas, 557 inscritos
- Matemática: 42 vagas, 318 inscritos
- Química: 8 vagas, 129 inscritos
- Sociologia: 6 vagas, 95 inscritos
18ª CRE (Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí)
- Artes: 5 vagas, 74 inscritos
- Biologia: 9 vagas, 121 inscritos
- Educação Especial: 2 vagas, 135 inscritos
- Educação Física: 8 vagas, 183 inscritos
- Ensino Religioso: 1 vaga, 18 inscritos
- Filosofia: 3 vagas, 26 inscritos
- Física: 4 vagas, 21 inscritos
- Geografia: 8 vagas, 102 inscritos
- História: 8 vagas, 158 inscritos
- Informática: 1 vaga, 6 inscritos
- Letras - Espanhol: 6 vagas, 43 inscritos
- Letras - Inglês: 7 vagas, 48 inscritos
- Letras - Português: 27 vagas, 311 inscritos
- Matemática: 22 vagas, 147 inscritos
- Química: 2 vagas, 30 inscritos
- Sociologia: 2 vagas, 12 inscritos
