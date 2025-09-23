Cinco mil candidatos participam de concurso para professores da rede estadual na Zona Sul

O processo seletivo será composto por prova objetiva e redação, realizadas no turno da tarde, com duração total de quatro horas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No próximo domingo (28), 5.136 candidatos dos 22 municípios da Zona Sul participarão do concurso público para professores da rede estadual. Na região, as provas serão realizadas em Pelotas e Rio Grande, que sediarão os exames da 5ª e da 18ª Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), respectivamente. Para a região, são 376 vagas.

O processo seletivo será composto por prova objetiva e redação, realizadas no turno da tarde, com duração total de quatro horas. Os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h.

Na região da 18ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que abrange os municípios de Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí, são 1.435 candidatos inscritos para concorrer em 16 áreas de atuação.

Já na área da 5ª CRE, que compreende Pelotas, São Lourenço do Sul, Canguçu, Jaguarão e outros 12 municípios da região, estão inscritos 3.701 candidatos, distribuídos em 17 áreas de atuação.

Mais professores na Rede Estadual

Segundo a Secretaria da Educação (Seduc), ao todo, o certame possui mais de 41,5 mil inscritos, em 30 cidades gaúchas.

As áreas de Educação Especial, História, Biologia, Educação Física, Matemática e Língua Portuguesa estão com o maior número de candidatos

Atualmente, a Zona Sul conta com 4.100 professores na Rede Estadual, distribuídos em 22 municípios. Neste certame, serão ofertadas 376 vagas para a região, com o objetivo de aumentar o quadro de professores.

Informações para o dia da prova

No dia da prova, é obrigatório levar um documento oficial com foto, o Cartão de Informação do Candidato impresso e uma caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

Os candidatos devem consultar seus locais de prova através do link. Detalhes sobre o processo seletivo também ser consultados no site da banca examinadora Instituto AOCP.

Confira a distribuição de candidatos e vagas por região

5ª CRE (Pelotas, São Lourenço do Sul, Canguçu, Jaguarão e outros 12 municípios da Zona Sul)

Administração: 2 vagas, 32 inscritos

Artes: 16 vagas, 217 inscritos

Biologia: 22 vagas, 324 inscritos

Educação Especial: 11 vagas, 462 inscritos

Educação Física: 23 vagas, 491 inscritos

Ensino Religioso: 8 vagas, 102 inscritos

Filosofia: 11 vagas, 76 inscritos

Física: 20 vagas, 212 inscritos

Geografia: 16 vagas, 360 inscritos

História: 16 vagas, 360 inscritos

Informática: 2 vagas, 45 inscritos

Letras - Espanhol: 13 vagas, 86 inscritos

Letras - Inglês: 11 vagas, 78 inscritos

Letras - Português: 50 vagas, 557 inscritos

Matemática: 42 vagas, 318 inscritos

Química: 8 vagas, 129 inscritos

Sociologia: 6 vagas, 95 inscritos

18ª CRE (Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí)

Artes: 5 vagas, 74 inscritos

Biologia: 9 vagas, 121 inscritos

Educação Especial: 2 vagas, 135 inscritos

Educação Física: 8 vagas, 183 inscritos

Ensino Religioso: 1 vaga, 18 inscritos

Filosofia: 3 vagas, 26 inscritos

Física: 4 vagas, 21 inscritos

Geografia: 8 vagas, 102 inscritos

História: 8 vagas, 158 inscritos

Informática: 1 vaga, 6 inscritos

Letras - Espanhol: 6 vagas, 43 inscritos

Letras - Inglês: 7 vagas, 48 inscritos

Letras - Português: 27 vagas, 311 inscritos

Matemática: 22 vagas, 147 inscritos

Química: 2 vagas, 30 inscritos

Sociologia: 2 vagas, 12 inscritos



