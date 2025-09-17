Charqueada histórica de Pelotas passará por restauro emergencial

Charqueada São João foi construída em 1810 e foi estratégica no ciclo do charque. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A Charqueada São João, em Pelotas, passará por obras de restauro emergenciais, com um investimento de R$ 2 milhões através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC-RS). O telhado e as paredes da casa construída em 1810 receberão intervenções devido a degradação do tempo e por ter sido atingida pela enchente de 2024.

As obras devem começar no primeiro semestre de 2026 e devem ser concluídas em até 12 meses. O restauro emergencial será financiado por empresas de Pelotas, que receberão abatimento fiscal sobre o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

— É uma obra fundamental, porque nós viemos ao longo das décadas fazendo a manutenção do espaço, mas chegou um momento que o telhado, que é um telhado original, necessita realmente de um restauro, que aí é uma obra muito cara, muito técnica, de valores muito altos — afirma o proprietário da Charqueada São João, Marcelo Mazza.

Segundo Josiele Castro, proprietária da Santa Fé Produtora e Patrimônio — empresa responsável pelo projeto — serão restaurados mais de 400 metros quadrados de telhado de uma área que estava mais deteriorada, além das intervenções nas paredes.

O prédio é reconhecido como patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A casa é a única que mantém as características arquitetônicas originais.

O local tem acervo próprio sobre o ciclo do charque preservando a história de Pelotas e do povo negro escravizado no Rio Grande do Sul. Desde 2000, a Charqueada São João está aberta ao público como atração turística.

Charqueada São João na história e nas telas

A casa foi construída em 1810 para a família do charqueador Antônio José Gonçalves Chaves. Às margens do Arroio Pelotas, o ponto era estratégico para escoar a produção de charque. A Charqueada São João foi uma das mais bem sucedidas economicamente no ciclo do charque e encerrou as atividades como indústria em 1937.