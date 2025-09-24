CEEE Equatorial faz acordo com o MP para pagar R$ 50 mil por crime ambiental em Arroio Grande

O valor será repassado ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados do MPRS. Divulgação / MPRS

A CEEE Equatorial fez um acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) para pagar R$ 50 mil por crime ambiental em Arroio Grande, no sul do Estado. O termo foi assinado na terça-feira (23) pela promotora de Justiça Cristiane Maria Levien.

De acordo com o MPRS, durante fiscalização da Patrulha Ambiental da Brigada Militar, foi constatado o derramamento de óleo diretamente no solo em uma área onde a empresa armazenava veículos e materiais em desuso.

O instrumento firmado é um acordo de não persecução penal. Nele, a empresa reconhece a conduta penal e, em vez de responder a um processo judicial, assume obrigações específicas. Se as condições forem cumpridas, o caso é encerrado com a aplicação de uma sanção mais branda.

No caso da CEEE Equatorial, ficou definido o repasse de R$ 50 mil ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), administrado pelo MPRS.

Contraponto

O que diz a CEEE Equatorial

Nota de esclarecimento

Este é um acordo feito entre a CEEE Equatorial e o Ministério Público para resolver um problema ambiental herdado da CEEE Pública.

A distribuidora contratou uma empresa especializada para fazer um estudo de investigação no solo.

A Análise verificará a eventual contaminação do terreno e qual medida deve ser aplicada, caso seja comprovado.



