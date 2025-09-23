Asilo de Mendigos completa 143 anos com necessidade de doações

Instituição oferece tratamento de saúde, atividades de lazer e refeições diárias. Daniel Costa / Grupo RBS

O Asilo de Mendigos de Pelotas completou 143 anos de história. A instituição oferece acolhimento a idosos e é mantida por doações. Atualmente, o local atende 104 idosos, que recebem tratamento de saúde, participam de atividades de lazer e recebem cinco refeições diárias.

O presidente da instituição, Gilberto Demari, destaca que o funcionamento da casa depende de doações.

— Ele é mantido pela generosidade do povo de Pelotas. Todos os dias nós recebemos donativos dos mais variados, às vezes chega uma pessoa, a gente vê que é uma pessoa bem humilde, traz lá um saquinho de feijão, um saquinho de arroz, uma atitude tão bonita — diz ele.

Segundo a gerente Patrícia Frank, a estrutura física do local precisa de reformas para atender melhor os idosos, além de novas camas e colchões adequados às necessidades dos idosos.

— Por enquanto não temos como ampliar as vagas, pois o prédio precisa de várias reformas, principalmente o telhado, que está muito prejudicado — explica.

Além de recursos para reformas, o Asilo de Mendigos precisa de doações constantes para o atendimento aos idosos. Segundo Patrícia, as principais necessidades são por alimentos, itens de higiene — especialmente fraldas geriátricas — e produtos farmacêuticos, como medicamentos, curativos e oxigênio.

Trabalho voluntário leva qualidade de vida

Além das doações, o funcionamento do asilo conta com 70 funcionários e mais de 20 voluntários, como a freira Nataniele Campos, que leva música aos idosos.

— É um trabalho fundamental para a cidade de Pelotas, de acolhida de pessoas que necessitam de atenção — afirma — é uma fase que, infelizmente, a nossa sociedade não valoriza tanto, de grande sabedoria.

O fisioterapeuta José Otoni, que cuida dos idosos há três anos, explica que faz um trabalho focado na prevenção de quedas.

— São exercícios de fortalecimento, flexibilidade, mobilidade, para membros superiores, inferiores, tronco. Para as atividades da vida diária e ter uma melhor qualidade de vida — conta.

Como ajudar o Asilo de Mendigos de Pelotas

As doações podem ser entregues diretamente na sede do asilo, que fica no Parque Dom Antônio Zattera, 338.

O Pix é o CNPJ 92.239.383/0001-73.

As principais necessidades são alimentos, fraldas geriátricas e produtos farmacêuticos .

. Para agendar uma visita e passar uma tarde com os idosos, é possível ligar para o telefone (53) 9403-0402.



