Artista gaúcho Giovanni Bocchi Nejar apresenta mostra inédita em Rio Grande

Pela primeira vez no município de Rio Grande, o artista gaúcho Giovanni Bocchi Nejar apresentou neste sábado (27) uma exposição de suas obras.

Com traços minuciosos e precisos, ele impressionou o público com desenhos que retratam mapas, embarcações e paisagens históricas. A mostra ficou disponível na cidade somente durante este sábado.

Aos 33 anos e com duas décadas de carreira, Bocchi já ultrapassou a marca de 10 mil obras produzidas. É também detentor de um feito inédito para um artista do Rio Grande do Sul: foi o primeiro gaúcho a expor quatro vezes no Museu do Louvre, em Paris.

Em sua última participação, em 2023, o convite partiu diretamente da organização do museu

— Uma curadora conheceu meu trabalho em 2013 e me chamou para expor em 2014. Mas, em 2023, o convite veio diretamente dos organizadores do Louvre. Nenhum artista brasileiro tinha sido convidado dessa forma até hoje — relatou.

Em suas obras, o artista utiliza técnicas com nanquim com bico-de-pena, desenhando a mão livre. Enquanto desenhava uma caravela, o Bocchi conversou com a reportagem de GZH sobre como iniciou sua relação com a arte.

— Eu comecei a desenhar com três anos de idade, em um teste pra entrar na pré-escola. Fiz uma caravela parecida com essa aqui que tô desenhando agora. A coordenadora ficou tão impressionada que saiu gritando da sala — relembra, com bom humor.





Autodidata, Bocchi afirma que desenvolveu seu próprio estilo com base em estudos de mapas antigos, principalmente, após uma temporada na Itália, quando teve acesso ao acervo do Museu do Vaticano.



— Me inspiro nas obras de mestres da história, mas faço uma arte autoral, com o meu traço. Trabalho com temas técnicos, como tipos de navios, aviões, espécies de aves, tubarões e até dinossauros. Eu não faço pintura, faço desenho. E tudo à mão livre — explica o artista.

A mostra em Rio Grande incluiu obras que retratam cidades, edificações históricas e ilustrações didáticas.

O artista revelou que a paisagem do município, o mais antigo do Estado, serviu como fonte de inspiração para futuras criações. Entre os próximos projetos, ele pretende desenvolver uma série especial sobre animais marinhos, baseada na fauna da Praia do Cassino.