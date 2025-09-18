Após acordo com o MP, Sanep poderá emitir cobrança unificada para taxa de lixo e conta de água e esgoto

Consumidores vão receber fatura de setembro com dois códigos de barras separados. Igor Islabão / Grupo RBS

A mudança na cobrança das contas de água em Pelotas está confirmada. Os consumidores do Serviço de Saneamento Autônomo de Pelotas (Sanep) vão receber a fatura referente ao consumo do mês de setembro com dois códigos de barras. Uma cobrança será referente aos serviços de água, esgoto e serviço básico. Já a outra, será referente à cobrança da Taxa do Lixo.

No entanto, um acordo entre o Ministério Público e o Sanep permite que autarquia emita as cobranças em um único boleto, desde que tenha autorização expressa do consumidor.

— Com esse gatilho, havendo a concordância expressa por parte do consumidor, naqueles casos em que o consumidor compreenda que a cobrança conjunta ali é favorável, o Sanep pode emitir uma cobrança só — explica o promotor José Alexandre Zachia Alan.

Relembre o caso

A cobrança conjunta ocorre desde junho de 2017. Porém, a separação ocorreu após uma ação civil pública contra a autarquia ajuizada pelo promotor Zachia Alan em julho.

Em 23 de julho, a Justiça concedeu uma liminar determinando a separação das cobranças. O Sanep contestou a decisão alegando que o custo de tarifas bancárias seria o dobro do habitual, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão e determinou que as cobranças fossem separadas até o dia 31 de agosto.

Prefeitura se manifesta em nota

Após o acordo com o Ministério Público, a prefeitura de Pelotas emitiu uma nota sobre o assunto, confira a íntegra:

Tendo em vista a preferência de grande parte dos cidadãos de manter a taxa do lixo e a conta de água em um único boleto, o Sanep entrou em um acordo com a Justiça para viabilizar essa possibilidade. A autarquia aguarda a oficialização da decisão judicial enquanto trabalha para realizar as alterações necessárias no sistema. Sendo assim, o cliente que quiser quitar as contas em um único boleto, como era anteriormente, poderá solicitar junto ao Sanep, manifestando expressamente o interesse em retornar ao modelo de cobrança unificada, com a taxa do lixo embutida na fatura de água. Assim que houver confirmação, será informado pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura e do Sanep.