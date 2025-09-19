Aeroporto de Pelotas se consolida como conexão da Região Sul com o Brasil

Terminal recebeu investimento total de R$ 51 milhões. Ígor Islabão / Grupo RBS

Com crescimento de 16% no número de passageiros no primeiro semestre de 2025, o Aeroporto Internacional de Pelotas João Simões Lopes Neto se consolida como um hub de conexão da região com o restante do país. Atualmente, o terminal conta com voos para Porto Alegre e São Paulo.

De acordo com a Motiva, empresa que administra o aeroporto, o fluxo de passageiros passou de 31 mil em 2019 para cem mil em 2024. A tendência de crescimento continua em 2025. No comparativo com o primeiro semestre do ano passado, o número de pessoas que embarcaram e desembarcaram no João Simões Lopes Neto cresceu 16%.

— O crescimento que temos visto não é pontual, mas parte de uma trajetória consistente que reflete os investimentos em infraestrutura e a busca constante por novas rotas. Pelotas está cada vez mais integrada ao país e pronta para oferecer uma experiência de qualidade aos passageiros — explica o gerente do aeroporto, Wesley Puygcerver.

Mobilidade para negócios e turismo

Na avaliação de quem faz negócios, a movimentação e a oferta de voos diretos no Aeroporto de Pelotas é um divisor de águas. As rotas tornam a Região Sul mais competitiva e atrativa para empresas de outros lugares do país, até mesmo para empresas com negócios no Porto de Rio Grande.

— As empresas que aqui se instalam, elas precisam dessa mobilidade de forma rápida e segura. Então, quando nós não tínhamos isso, a gente sofria. Porque muitos não queriam vir para a região sul por não ter um deslocamento rápido e ágil — avalia o presidente da Associação Comercial de Pelotas, Fabrício Cagol.

Ainda segundo Cagol, antes de Pelotas oferecer ligação direta com São Paulo, quem precisava se deslocar para os grandes centros do Brasil “nem dormia direito a noite”.

— Agora, não! Podemos sair de casa com a mochilinha. Vamos direto pra São Paulo e lá faz conexão até para fora do país. Melhorou bastante essa questão do foco dos negócios, ser atrativo, isso é fundamental — comemora Cagol.

Para a enfermeira Sâmara Brito, o aeroporto é fundamental por conta da comodidade que ele oferece a quem vem de longe. Ela fez uma grande viagem vindo do nordeste, fez conexão em Porto Alegre até Pelotas e ainda se dirigiu a Rio Grande onde trabalha.

— Ele [aeroporto] dá justamente esse acesso mais rápido, mais cômodo. Uma melhor comodidade para quem vem principalmente de longe como a gente. Um atendimento muito bom, mas espero que nunca desativem esse espaço — afirma a Sâmara.

— Facilita em relação a logística de tudo. Querendo ou não, é muito importante o aeroporto em uma cidade. Ainda mais uma cidade que está em desenvolvimento — conta a biomédica Aline Klissia. Ela veio de Manaus, capital do Amazonas.

O que dizem as companhias aéreas

Em agosto, a Azul anunciou a suspensão dos voos entre Pelotas e Campinas.

— As mudanças fazem parte do compromisso da Azul com a eficiência operacional e a competitividade no setor aéreo, em um processo normal e programado de ajuste de mercado — afirma Azul em nota.

Já a partir de 27 de outubro, a Gol passará a ofertar um novo voo para o Aeroporto de Congonhas. A linha será operada em aeronaves Boeing 737 700, com capacidade para 138 passageiros, às segundas, quartas e sextas.

A Latam oferece, desde abril de 2025, três voos semanais entre Guarulhos e Pelotas — às segundas, quintas e sextas. A companhia reforça que a cidade paulista é o maior hub da Latam no Brasil com 59 destinos nacionais e 90 internacionais.

Estrutura e ampliação

No ano passado, o terminal recebeu investimento total de R$ 51 milhões para obras de modernização e ampliação realizadas pela CCR Aeroportos. Administrado pela Motiva, o local passou de 930m² para 2.100m², com novos espaços para check-in e esteira de bagagens.