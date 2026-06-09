Conexão Mulheres Empreendedoras debate posicionamento e visibilidade feminina 

Encontro oferece oportunidade de desenvolvimento para empreendedoras. Assessoria de Comunicação ACP

Ter talento, experiência, conhecimento e um negócio estruturado nem sempre é suficiente para alcançar os resultados desejados. Em um mercado cada vez mais competitivo, saber comunicar valor, construir autoridade e tornar-se visível passou a ser uma habilidade fundamental para o crescimento profissional e empresarial.

Partindo dessa reflexão, a Associação Comercial de Pelotas (ACP) promove no dia 30 de junho, a partir das 18h30, a primeira edição do Conexão Mulheres Empreendedoras. Com uma proposta especial em clima junino, o encontro reunirá conteúdo, networking, troca de experiências e oportunidades de desenvolvimento para mulheres que desejam fortalecer sua presença no mercado, ampliar conexões e conquistar mais espaço para seus negócios.

Com o tema “Saia da Sombra: o mundo não pode comprar o que não consegue ver”, o evento trará para o centro do debate questões relacionadas à posicionamento, autoconfiança, timidez, carreira e comunicação estratégica. A proposta é provocar uma reflexão sobre a importância de ocupar espaços, comunicar competências e construir uma presença profissional consistente.

— Muitas mulheres são extremamente qualificadas, possuem negócios promissores e entregam excelentes resultados, mas permanecem invisíveis por dificuldade de se posicionar ou comunicar o valor do próprio trabalho. O Conexão nasce justamente para estimular essa reflexão e oferecer ferramentas para que elas se tornem protagonistas de suas trajetórias — destaca a organização.

Conteúdo voltado ao desenvolvimento pessoal e profissional

A programação contará com duas especialistas que atuam diretamente com desenvolvimento humano, comportamento e carreira. A psicóloga e estrategista de carreira Caroline Konradt, doutora em Saúde e Comportamento e especialista em Liderança Estratégica, conduzirá uma conversa prática e provocadora sobre posicionamento profissional e construção de autoridade. Entre os temas abordados estarão:

● O que é posicionamento e por que ele é tão importante para a carreira e os negócios

● Como o medo acaba sabotando oportunidades

● O custo da invisibilidade profissional

● Como fortalecer a carreira por meio de um posicionamento mais estratégico

● Dinâmica prática para aplicação dos conceitos trabalhados

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A proposta é auxiliar as participantes a compreenderem como a forma de se apresentar ao mercado influencia diretamente as oportunidades que surgem ao longo da trajetória profissional. Já a psicóloga clínica Duilia Carvalho, docente de Psicologia e proprietária do Espaço Ressignificar, conduzirá uma reflexão sobre os desafios emocionais que frequentemente impedem mulheres de mostrar seu trabalho, ocupar espaços e acreditar no próprio potencial. Sua palestra abordará temas como:

● O que existe por trás do medo de se expor

● Como construímos as representações sobre o olhar do outro

● Porque somos tão rígidas e exigentes com nós mesmas

● Como a autocobrança pode limitar o crescimento pessoal e profissional

● Formas de desenvolver uma relação mais saudável com a própria trajetória

Com uma abordagem acolhedora e reflexiva, Duilia pretende provocar questionamentos sobre comportamento, autoconhecimento, autoconfiança e protagonismo feminino.

Oportunidade de apresentar seu negócio no Congresso Mulheres Empreendedoras 2026

Além do conteúdo, esta edição do Conexão Mulheres Empreendedoras terá um diferencial importante para quem deseja ampliar sua visibilidade. Durante o encontro serão apresentadas as regras do processo seletivo que escolherá seis mulheres empreendedoras para apresentar seus negócios no palco do Congresso Mulheres Empreendedoras 2026, um dos principais eventos de empreendedorismo feminino da região, que acontece em novembro.

As vagas serão exclusivas para participantes desta edição do Conexão, e as formas de participação na seleção serão reveladas durante o evento. A iniciativa busca incentivar o protagonismo feminino, ampliar a visibilidade de negócios liderados por mulheres e criar oportunidades concretas de exposição para empreendedoras da região.

Networking em clima junino

Mantendo uma das principais características dos eventos promovidos pela ACP, o Conexão Mulheres Empreendedoras também terá momentos dedicados ao relacionamento e à troca de experiências entre as participantes.

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Nesta edição especial, o ambiente contará com decoração temática, comidas típicas e um happy hour em clima de festa junina, criando um espaço acolhedor para conversas, novas conexões e oportunidades de negócios. Quem participar utilizando alguma peça ou acessório junino receberá um voucher para participar da tradicional pescaria de brindes da noite.

Primeiro aquecimento para o Congresso Mulheres Empreendedoras 2026

O Conexão Mulheres Empreendedoras marca o início da preparação para a 7ª edição do Congresso Mulheres Empreendedoras, promovido pela Associação Comercial de Pelotas. O congresso será realizado em novembro, no Auditório da Sicredi Interestados, reunindo empresárias, lideranças, profissionais e especialistas para debater temas ligados a empreendedorismo, inovação, liderança, desenvolvimento pessoal e crescimento dos negócios.

Serviço Conexão Mulheres Empreendedoras – Edição Especial Junina

Tema: Saia da Sombra: o mundo não pode comprar o que não consegue ver

Data: 30 de junho de 2026

Horário: 18h30

Local: Associação Comercial de Pelotas (ACP) – Rua Sete de Setembro, 274 – 8º andar