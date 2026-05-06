Evento da ACP recebe palestra do jornalista Marco Aurélio Souza

A Associação Comercial de Pelotas (ACP) realiza na próxima quinta-feira, 7 de maio, uma edição especial do Conexão ACP com um objetivo claro: mobilizar a comunidade em torno de uma causa urgente. O evento será beneficente, com toda a renda revertida para o tratamento da menina Marthina Magalhães.
Em conjunto com a Parceiros Voluntários Pelotas e com apoio de Roberto Santos, a iniciativa busca viabilizar a cirurgia e os exames necessários para Marthina, que enfrenta um encurtamento do tendão de Aquiles. A condição compromete movimentos básicos da infância, como caminhar, correr e brincar, e exige intervenção no curto prazo.
- As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site acpelotas.com.br
O evento acontece às 19h30, no Salão Mauá, no Palácio do Comércio (Rua Sete de Setembro, 274 – 8º andar), e terá como destaque a palestra “Coadjuvante Não Existe”, ministrada pelo jornalista Marco Aurélio Souza.
Com mais de duas décadas de atuação na cobertura dos principais eventos esportivos mundiais por veículos como Globo e SporTV, Marco Aurélio construiu uma carreira reconhecida por valorizar histórias fora do eixo central. Foi vencedor do FIFA Fan Award ao destacar narrativas das arquibancadas e eleito Jornalista do Ano pela ACEESP.
Na palestra, ele propõe uma reflexão sobre protagonismo, colaboração e o papel de cada indivíduo na construção de resultados — dentro e fora das organizações. A abordagem parte da ideia de que não existem papéis secundários quando se trata de impacto real: toda história importa, e toda pessoa pode ser agente de transformação.
Além da participação no evento, o público também pode contribuir por meio de doações diretas através de doação online ou pelo Pix 6061446@vakinha.com.br.
Mais do que participar de um evento, a proposta é engajar a comunidade em uma ação concreta. Neste caso, presença também é apoio — e cada contribuição faz diferença.
Serviço
Evento: Conexão ACP Beneficente
Data: 7 de maio de 2026
Horário: 19h30
Local: Salão Mauá – Palácio do Comércio (Rua Sete de Setembro, 274 – 8º andar)
Ingressos: acpelotas.com.br (R$ 30 sócios da ACP e R$ 50 - público em geral)