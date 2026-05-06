Evento da ACP recebe palestra do jornalista Marco Aurélio Souza

Palestra terá como tema “Coadjuvante Não Existe”. ACP / Divulgação

A Associação Comercial de Pelotas (ACP) realiza na próxima quinta-feira, 7 de maio, uma edição especial do Conexão ACP com um objetivo claro: mobilizar a comunidade em torno de uma causa urgente. O evento será beneficente, com toda a renda revertida para o tratamento da menina Marthina Magalhães.

Em conjunto com a Parceiros Voluntários Pelotas e com apoio de Roberto Santos, a iniciativa busca viabilizar a cirurgia e os exames necessários para Marthina, que enfrenta um encurtamento do tendão de Aquiles. A condição compromete movimentos básicos da infância, como caminhar, correr e brincar, e exige intervenção no curto prazo.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site acpelotas.com.br

O evento acontece às 19h30, no Salão Mauá, no Palácio do Comércio (Rua Sete de Setembro, 274 – 8º andar), e terá como destaque a palestra “Coadjuvante Não Existe”, ministrada pelo jornalista Marco Aurélio Souza.

Com mais de duas décadas de atuação na cobertura dos principais eventos esportivos mundiais por veículos como Globo e SporTV, Marco Aurélio construiu uma carreira reconhecida por valorizar histórias fora do eixo central. Foi vencedor do FIFA Fan Award ao destacar narrativas das arquibancadas e eleito Jornalista do Ano pela ACEESP.

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Na palestra, ele propõe uma reflexão sobre protagonismo, colaboração e o papel de cada indivíduo na construção de resultados — dentro e fora das organizações. A abordagem parte da ideia de que não existem papéis secundários quando se trata de impacto real: toda história importa, e toda pessoa pode ser agente de transformação.

Além da participação no evento, o público também pode contribuir por meio de doações diretas através de doação online ou pelo Pix 6061446@vakinha.com.br.

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Mais do que participar de um evento, a proposta é engajar a comunidade em uma ação concreta. Neste caso, presença também é apoio — e cada contribuição faz diferença.

Serviço

Evento: Conexão ACP Beneficente

Data: 7 de maio de 2026

Horário: 19h30

Local: Salão Mauá – Palácio do Comércio (Rua Sete de Setembro, 274 – 8º andar)