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Corsan avança na modernização do saneamento em São Lourenço do Sul

Companhia planeja investir mais de R$ 90 milhões em obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município até 2033

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