Corsan avança na modernização do saneamento em São Lourenço do Sul

Obras ampliam a capacidade de bombeamento e elevam o volume de captação. Corsan / Divulgação

A Corsan vem consolidando melhorias em São Lourenço do Sul, com avanços já perceptíveis no abastecimento de água e no planejamento da expansão do esgotamento sanitário. As ações reforçam a estrutura operacional do município e integram um conjunto de investimentos voltados a ampliar a segurança, a regularidade e a eficiência dos serviços.

As intervenções foram apresentadas e debatidas com o poder público, reforçando o alinhamento institucional em torno das prioridades do município. Segundo Milton Cordeiro, diretor executivo da Corsan, as melhorias abrangem diferentes etapas do sistema de abastecimento.

— Estamos atuando em todas as etapas do sistema de abastecimento, desde a captação até a distribuição, com foco em aumentar a capacidade e garantir mais estabilidade no fornecimento, especialmente nos períodos de maior consumo — afirma.

Na captação no Rio São Lourenço, foram instalados geradores de energia, ampliada a capacidade de bombeamento e elevado o volume de captação de 72 para 100 litros por segundo. Na Estação de Tratamento de Água (ETA), os geradores contribuem para reduzir impactos de eventuais quedas de energia e dar suporte ao tratamento de um volume maior de água.

Outro avanço foi a instalação de geradores nos sistemas de recalque e a implantação de dois novos conjuntos de bombas, que ampliaram a capacidade de distribuição de 62 para 110 litros por segundo. As redes de água também receberam válvulas ventosas, que eliminam o ar acumulado nas tubulações e ajudam a acelerar a retomada do abastecimento após interrupções.

Outras ações seguem em andamento, como a pesquisa ativa de vazamentos não visíveis, realizada com o uso de geofone, equipamento que identifica rompimentos subterrâneos a partir de ruídos na rede.

A Companhia também concluiu a implantação do reservatório da Barrinha, que vai contribuir para ampliar a regularidade no abastecimento. Outro avanço é a expansão da modelagem hidráulica do sistema, tecnologia que funciona como um “gêmeo digital” da rede e permite simular cenários e orientar investimentos com mais precisão.

Evolução

Outro trabalho em andamento é a setorização do sistema, com a divisão da rede em trechos menores. Com isso, em casos de manutenção ou rompimentos, as interrupções tendem a ficar restritas às áreas afetadas.

No esgotamento sanitário, a Corsan também avança. Está em execução a primeira etapa de obras, com a implantação de 13,6 quilômetros de tubulações, beneficiando cerca de 1,7 mil imóveis do Centro e do bairro Navegantes. Também está prevista a instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) modular, com capacidade para processar 50 litros por segundo.