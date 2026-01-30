Registro de marca: como se proteger hoje te ajuda a crescer com segurança amanhã 

Começo de ano é tempo de organizar a casa, revisar processos, traçar metas e, principalmente, proteger aquilo que foi construído com trabalho. Para quem empreende, isso passa, obrigatoriamente, pela marca. Nome, logotipo, produto ou serviço: se fazem parte dos planos para este novo ciclo, o primeiro passo é garantir que estejam devidamente registrados.
Registrar uma marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) está longe de ser apenas um detalhe burocrático. Trata-se de segurança jurídica, exclusividade de uso em todo o território nacional e tranquilidade para crescer sem surpresas desagradáveis. Marca registrada é patrimônio protegido, simples assim.
Sem o registro, qualquer negócio fica vulnerável a cópias, usos indevidos e até disputas judiciais que podem resultar na perda do direito de uso do nome ou da identidade visual. Com o registro, a marca se transforma em um ativo formal do negócio, aumentando seu valor e fortalecendo sua posição no mercado.
Registro de marca com a ACP
Na Associação Comercial de Pelotas (ACP), o empresário não caminha sozinho nesse processo. A ACP realiza todo o serviço de registro de marca junto ao INPI, oferecendo um acompanhamento completo: do pedido inicial até o monitoramento semanal de possíveis oposições ou exigências técnicas.
Esse acompanhamento contínuo é um diferencial importante, já que o processo de registro pode levar meses e exige atenção a prazos e manifestações do INPI. Com a ACP, o empresário ganha tempo, segurança e a tranquilidade de saber que especialistas estão cuidando de cada etapa.
Outro ponto relevante são as condições especiais oferecidas tanto para associados quanto para não sócios, com valores diferenciados. Para quem é associado, o benefício é ainda maior, reforçando o papel da entidade em apoiar e fortalecer os negócios locais.
Por que registrar sua marca?
O Registro de Marca no INPI é essencial para:
- Evitar cópias e usos indevidos por concorrentes;
- Garantir exclusividade no uso do nome e da identidade visual;
- Ter respaldo jurídico em disputas comerciais;
- Valorizar o negócio, transformando a marca em um ativo reconhecido e protegido.
Por que fazer o registro com a ACP?
- Processo 100% acompanhado por especialistas;
- Monitoramento semanal de oposições ou exigências do INPI;
- Mais segurança jurídica para o seu negócio;
- Condições especiais para sócios e não sócios.
Marca protegida é negócio seguro. Na ACP, o cuidado vai além do protocolo: a entidade acompanha, orienta e garante que o processo seja ágil, seguro e sem complicações. Quem quer começar o ano com a casa em ordem não deve deixar a marca vulnerável. Sua marca é o seu principal patrimônio e o registro, uma opção estratégica. Proteja hoje para crescer com confiança amanhã.
Entre em contato com a Associação Comercial de Pelotas para saber mais:
- WhatsApp: (53) 98402-4033
- Endereço: Rua Sete de Setembro, 274 – 7º andar – Centro - Pelotas/RS