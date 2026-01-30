Registro de marca: como se proteger hoje te ajuda a crescer com segurança amanhã 

Com o apoio da entidade pelotense, o empresário sabe que sua marca será tratada com seriedade. ACP/Divulgação

Começo de ano é tempo de organizar a casa, revisar processos, traçar metas e, principalmente, proteger aquilo que foi construído com trabalho. Para quem empreende, isso passa, obrigatoriamente, pela marca. Nome, logotipo, produto ou serviço: se fazem parte dos planos para este novo ciclo, o primeiro passo é garantir que estejam devidamente registrados.

Registrar uma marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) está longe de ser apenas um detalhe burocrático. Trata-se de segurança jurídica, exclusividade de uso em todo o território nacional e tranquilidade para crescer sem surpresas desagradáveis. Marca registrada é patrimônio protegido, simples assim.

Sem o registro, qualquer negócio fica vulnerável a cópias, usos indevidos e até disputas judiciais que podem resultar na perda do direito de uso do nome ou da identidade visual. Com o registro, a marca se transforma em um ativo formal do negócio, aumentando seu valor e fortalecendo sua posição no mercado.

Registro de marca com a ACP

Na Associação Comercial de Pelotas (ACP), o empresário não caminha sozinho nesse processo. A ACP realiza todo o serviço de registro de marca junto ao INPI, oferecendo um acompanhamento completo: do pedido inicial até o monitoramento semanal de possíveis oposições ou exigências técnicas.

Esse acompanhamento contínuo é um diferencial importante, já que o processo de registro pode levar meses e exige atenção a prazos e manifestações do INPI. Com a ACP, o empresário ganha tempo, segurança e a tranquilidade de saber que especialistas estão cuidando de cada etapa.

Outro ponto relevante são as condições especiais oferecidas tanto para associados quanto para não sócios, com valores diferenciados. Para quem é associado, o benefício é ainda maior, reforçando o papel da entidade em apoiar e fortalecer os negócios locais.

Por que registrar sua marca?

O Registro de Marca no INPI é essencial para:

Evitar cópias e usos indevidos por concorrentes;

Garantir exclusividade no uso do nome e da identidade visual;

Ter respaldo jurídico em disputas comerciais;

Valorizar o negócio, transformando a marca em um ativo reconhecido e protegido.

Por que fazer o registro com a ACP?

Processo 100% acompanhado por especialistas;

Monitoramento semanal de oposições ou exigências do INPI;

Mais segurança jurídica para o seu negócio;

Condições especiais para sócios e não sócios.

Marca protegida é negócio seguro. Na ACP, o cuidado vai além do protocolo: a entidade acompanha, orienta e garante que o processo seja ágil, seguro e sem complicações. Quem quer começar o ano com a casa em ordem não deve deixar a marca vulnerável. Sua marca é o seu principal patrimônio e o registro, uma opção estratégica. Proteja hoje para crescer com confiança amanhã.

Entre em contato com a Associação Comercial de Pelotas para saber mais: