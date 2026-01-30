Contrato da Ecovias Sul se aproxima do fim com mais de R$ 2,5 bilhões investidos 

A concessão do polo rodoviário será finalizada no mês de março. Ecovias Sul / Divulgação

A contagem regressiva para 3 de março de 2026 marca mais do que o encerramento da concessão de 457,3 quilômetros do Polo Rodoviário de Pelotas. Representa o fim de um ciclo que contribuiu para redefinir a mobilidade, a segurança viária e a gestão da infraestrutura rodoviária no extremo sul do país.

Ao longo de quase três décadas, a Ecovias Sul atravessou mudanças regulatórias, promoveu ampliações e readequações, introduziu soluções de engenharia pioneiras e estruturou um modelo de atendimento ao usuário que resultou em centenas de milhares de ocorrências atendidas. Este balanço recompõe a trajetória entre 1998 e 2025 e dimensiona investimentos, pessoas e resultados que permanecem como legado regional.

A história teve início com a assinatura do contrato em janeiro de 1998 com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). Um novo marco ocorreu em 18 de maio de 2000, quando o Polo Rodoviário de Pelotas foi federalizado, passando à gestão da União, com prazo final ajustado para março de 2026. A cobrança de pedágio começou em março de 2001.

Em 2014, um aditivo contratual retirou da concessão a BR-293 (Pelotas–Bagé) e o acesso aos Molhes da Barra, em Rio Grande, e incorporou a nova pista duplicada da BR-392, no sentido Rio Grande–Pelotas. A partir de então, a concessão passou a abranger 457,3 quilômetros de rodovias, atendendo diretamente 14 municípios.

O balanço financeiro evidencia a escala da operação. Entre 2001 e 2025, foram investidos R$ 2,5 bilhões na operação, além de R$ 240 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) repassados a 19 municípios. Em pavimentação, os investimentos somam R$ 773,5 milhões.

— Esses mais de R$ 2,5 bilhões investidos ajudaram a transformar a infraestrutura rodoviária da região Sul — afirma Toni Costa, gerente de Administração de Contrato.

Na engenharia, a concessão se consolidou como um espaço de soluções voltadas à eficiência, sustentabilidade e segurança viária. O uso de asfalto ecológico com borracha de pneus foi pioneiro na Região Sul em 2006. Em 2016, a adoção do asfalto morno reduziu a temperatura de aplicação e os prazos de recuperação do pavimento. Em 2023, a concessionária foi reconhecida no GRI Awards pelo uso do RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), e, em 2025, pelo desenvolvimento de compósitos sustentáveis aplicados em bases rodoviárias, reforçando a estratégia de baixo carbono.

Foco permanente nas pessoas

Mais de 373 mil atendimentos mecânicos foram realizados pela concessionária. Ecovias Sul / Divulgação

A dimensão humana da operação se reflete nos indicadores de assistência ao usuário. Ao longo da concessão, foram realizados 47.451 atendimentos médicos e 373.137 atendimentos mecânicos, além do registro de 654.170 ocorrências no Centro de Controle Operacional. Nos Serviços de Atendimento ao Usuário, mais de 3,8 milhões de pessoas foram atendidas.

— A vida sempre foi nossa prioridade. Cada atendimento realizado nesses 27 anos traduz esse compromisso — destaca a gerente de Atendimento ao Usuário, Liliane Costa.

Ao todo, 1.532 colaboradores diretos integraram a Ecovias Sul. A empresa recebeu reconhecimentos como as certificações do Great Place To Work em 2011 e 2012 e os Prêmios Destaques ANTT de 2023 e 2024. Em 2025, a campanha “Assédio, Pare!” ganhou escala nacional e passou a ser adotada por todo o setor de rodovias concedidas.

Corredores ecológicos e reta final

Concessão transformou as faixas de domínio em áreas de refúgio e circulação da fauna do Bioma Pampa. Ecovias Sul / Divulgação

Na área ambiental, a criação de corredores ecológicos ao longo das BR-116 e BR-392 transformou as faixas de domínio em áreas de refúgio e circulação da fauna do Bioma Pampa. O programa de monitoramento de fauna viva identificou 26 espécies de mamíferos, com registro do retorno do Puma concolor à região após mais de um século.

Às vésperas do encerramento da concessão, a Ecovias Sul reafirma o compromisso de cumprir integralmente o contrato até as 23h59min de 3 de março de 2026, mantendo todos os serviços aos usuários.

— Cumprimos o contrato com excelência até o último dia, garantindo segurança, inovação e respeito ao meio ambiente — afirma o diretor superintendente, Miquéias Neuenfeld.