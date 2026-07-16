Aprendizado na prática é diferencial de curso de Direito em Pelotas 

Curso de Direito da UCPel tem mais de três décadas de tradição. QZFilmes / Acervo UCPel

Em 2025, o mercado brasileiro de serviços jurídicos alcançou a marca de US$ 18,5 bilhões. É o que aponta um estudo divulgado pela companhia especializada em pesquisas IMARC Group, que prevê um cenário de crescimento constante para os próximos anos: a expectativa é de que o setor atinja US$ 27,5 bilhões até 2034, com Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 4,47%.

O panorama positivo – impulsionado principalmente por fatores como o aumento da demanda por serviços legais corporativos, a evolução das leis trabalhistas e ambientais e a inovação tecnológica – representa uma grande oportunidade para quem pretende atuar na área.

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– Este é um excelente momento para iniciar essa trajetória, em um curso reconhecido pela qualidade do ensino, pelo incentivo à pesquisa e à extensão e pela formação de profissionais preparados para atuar com competência, ética e responsabilidade nos mais diversos campos jurídicos – destaca a coordenadora do curso de Direito da UCPel, Marina Madruga.

Com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) se apresenta como uma opção para quem deseja ingressar na área jurídica e construir uma trajetória sólida na profissão.

Confira os principais diferenciais do curso de Direito da UCPel:

Aprendizado na prática

A UCPel adota o conceito de “aprender fazendo”. Por isso, desde os primeiros semestres, os estudantes participam de vivências práticas para desenvolver a capacidade de interpretar normas, resolver conflitos, argumentar e tomar decisões.

– Essa metodologia torna o aprendizado mais significativo e prepara o aluno para os desafios da profissão, desenvolvendo habilidades como comunicação, pensamento crítico, trabalho em equipe e responsabilidade social – explica Marina.

As experiências práticas variam desde estudos de caso, julgamentos simulados e reais, audiências e visitas técnicas até a elaboração de peças jurídicas e o desenvolvimento de projetos de pesquisa.

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– Um dos principais espaços de aprendizagem é o Serviço de Assistência Judiciária (SAJ), onde os acadêmicos realizam atendimentos gratuitos à comunidade, sempre supervisionados por professores. Além disso, projetos de extensão aproximam os estudantes das demandas sociais, permitindo que utilizem o Direito como instrumento de transformação da realidade – complementa a coordenadora.

Entre os principais exemplos está o Direito na Rua, que atende pessoas em diversos bairros de Pelotas. Há também oportunidade de atuar em casos de judicialização de saúde (Pacientes Jurídicos), direito do consumidor (Balcão do Consumidor), atendimento a imigrantes e refugiados (CAJIR), além de iniciativas desenvolvidas pelo Núcleo de Direito e Participação Popular: Campo e Cidade (NuDiPP) e por projetos voltados à qualificação das políticas penais.

Destacam-se ainda participações em projetos de remição da pena pela leitura (Asas à leitura), de prevenção à violência doméstica (Entre nós) e do Núcleo de Boas Práticas: Gestão Trabalhista e Previdenciária (GETP).

Ensino, pesquisa e extensão

Marina explica que ensino, pesquisa e extensão caminham juntos na UCPel. Enquanto o primeiro oferece a base técnica, o segundo estimula a produção de conhecimento e o pensamento crítico. Já o terceiro aproxima os estudantes das necessidades reais da comunidade.

– Essa integração contribui para formar profissionais mais preparados, comprometidos com a cidadania e capazes de compreender o Direito para além dos processos, atuando de forma ética, responsável e sensível às demandas sociais – afirma a docente.

Projetos de extensão aproximam o estudante das necessidades da comunidade. Bruno Bohm / Acervo UCPel

Preparação para OAB e concursos

Conforme a Universidade, o curso de Direito da UCPel tem alto índice de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além de orientar os alunos para esse desafio, a graduação conta com rotinas dinâmicas focadas nas provas de alguns dos concursos mais concorridos do país.

– A preparação para a OAB e para os concursos acontece durante toda a graduação, por meio de uma formação sólida nas diversas áreas do Direito, aliada ao desenvolvimento constante da argumentação jurídica, da resolução de casos práticos e da elaboração de peças processuais – ressalta Marina.

Outro fator que contribui diretamente para esse objetivo é a qualidade do corpo docente. Formado por professores experientes, mestres e doutores que atuam ativamente no mercado de trabalho, o curso incentiva constantemente os estudantes a desenvolverem segurança técnica e raciocínio jurídico.

Da graduação ao doutorado

O aluno de Direito da UCPel tem acesso a um ecossistema completo que vai muito além da graduação. Isso porque a universidade oferece opções de formação continuada com programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, que impulsionam a construção de carreiras tanto na advocacia quanto nas áreas públicas, como na pesquisa e na docência.